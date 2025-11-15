Animalul care revine în pădurile României după aproape un secol de absență. În natură vor ajunge 51 de exemplare

După zeci de ani în care a dispărut din zonele de deal și câmpie, cerbul lopătar, una dintre cele mai impresionante specii de erbivore din România, a fost reintrodus în mai multe păduri din țară, ca parte a unui program de repopulare derulat de Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS).

În județul Iași, cerbul lopătar nu mai fusese observat de aproape 100 de ani. Anul trecut, AJVPS Iași a achiziționat 25 de exemplare din rezervații din România și Polonia, care au fost introduse într-un țarc special de aclimatizare.

„Am amenajat țarcul ăsta de aclimatizare și deja avem 15 pui făcuți în țarc”, a declarat Marian Sebastian Florea, directorul AJVPS Iași, potrivit știrileprotv. După perioada de adaptare, animalele vor fi eliberate în sălbăticie, iar datorită puilor deja născuți, în natură vor ajunge 51 de cerbi lopătari.

Specialiștii spun că dispariția speciei a fost determinată de mai mulți factori: schimbările climatice, distrugerea habitatului prin defrișări și urbanizare, dar și vânătoarea excesivă sau braconajul.

„Perioadele celor două războaie mondiale au generat un colaps demografic, extinderea agriculturii intensive, pierderea pădurilor de foioase au eliminat specia aceasta”, explică Mircea Lazăr, profesor la Universitatea de Științele Vieții din Iași.

Acțiuni de repopulare au avut loc și în alte județe. În Botoșani, de exemplu, în urmă cu 14 ani, s-au eliberat în păduri 60 de exemplare, iar astăzi populația a ajuns la aproximativ 200 de cerbi lopătari.

Potrivit Ministerului Mediului, în prezent, România are aproape 8.000 de exemplare de cerbi lopătari, o creștere semnificativă față de deceniile trecute.

Proiectele de reintroducere sunt considerate esențiale pentru conservarea biodiversității și pentru readucerea în ecosisteme a unei specii simbol ale pădurilor românești.