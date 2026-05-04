Ambulanţă SMURD, implicată într-un accident pe DN 19, în Bihor. O persoană a fost rănită

O persoană a fost rănită luni dimineață într-un accident rutier produs pe DN 19, în localitatea Biharia, județul Bihor, în care au fost implicate o ambulanță SMURD și un autoturism.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 19, în localitatea Biharia, județul Bihor, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o ambulanță SMURD. În urma impactului a rezultat rănirea unei persoane”, anunța, luni dimineață, Poliția Română.

Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru îngrijiri.

Între orele 8 și 9, traficul în zonă s-a desfășurat alternativ, pe un singur fir, fiind dirijat de polițiști.

