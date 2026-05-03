search
Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Haos în trafic la finalul minivacanței: carambol cu șase mașini pe A3. Coloane kilometrice pe DN1

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Minivacanța de 1 Mai se încheie cu un test de răbdare pentru șoferi. Un carambol cu șase autoturisme pe Autostrada A3 a blocat complet traficul pe sensul spre Capitală, forțând poliția să devieze circulația pe un DN1, deja extrem de aglomerat. Pe Valea Prahovei coloanele de mașini se întind pe zeci de kilometri, de la limita cu județul Brașov până la intrarea în Ploiești.

Carambol pe A3
Imaginea 1/4: Carambol pe A3
Carambol pe A3
Carambol pe A3
Carambol pe A3
Carambol pe A3

UPDATE 17.10 Traficul rutier pe Autostrada A3 a fost reluat pe ambele benzi

În carambol au fost implicate 6 autovehicule, care circulau pe aceeași direcție de mers. În urma accidentului, o persoană de 54 de ani a fost transportată la spital.

Toți conducătorii auto, cu vârste cuprinse între 22 și 59 de ani, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

UPDATE 16.30 Se circulă pe banda de urgență

Traficul rutier a fost reluat pe banda de urgență, fiind dirijat de polițiștii rutieri.

Coliziunea a avut loc la kilometrul 48 al autostrăzii A3, în apropierea localității Râfov (județul Prahova), potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În urma impactului în lanț, o persoană a fost rănită și a necesitat îngrijiri medicale la fața locului.

Traficul pe A3 a fost oprit, fiind deviat către DN1.

Coloanele de mașini se întind pe câțiva kilometri pe Valea Prahovei

Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Prahova raportează aglomerație extremă în mai multe puncte pe DN1. Între Azuga și Bușteni se circulă în coloană pe sensul spre București, traficul intens începând încă de la limita cu județul Brașov.

De asemenea, în oraşul Comarnic, traficul rutier se desfăşoară cu intensitate crescută pe acelaşi sens de mers, iar pe Centura de Vest a Ploieștiului se circulă cu viteză redusă în zona intersecției cu DJ 129G (Strejnicu).

Trafic pe Valea Prahovei FOTO Facebook / Infotrafic
Trafic pe Valea Prahovei FOTO Facebook / Infotrafic

Poliţiştii rutieri sunt prezenţi în teren, desfăşurând activităţi de dirijare şi control al traficului, în scopul prevenirii producerii unor evenimente rutiere şi al menţinerii unui climat de siguranţă rutieră. Ei recomandă conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri, să adopte o conduită preventivă la volan, să păstreze distanţa de siguranţă între vehicule şi să evite efectuarea unor manevre riscante.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
digi24.ro
image
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Operaţiunea “spam”. Parlamentarii sunt bombardaţi cu mii de emailuri identice, de pe zeci de adrese diferite, pentru a-l susţine pe Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură
gandul.ro
image
Ce mănâncă familiile cu longevitate ridicată, potrivit unui nou studiu
mediafax.ro
image
Jucătorii cheie care o pot face pe Dinamo campioană în sezonul viitor! Ce transferuri trebuie să facă Nicolescu. Verdictul lui Giovanni Becali
fanatik.ro
image
România nu este foarte importantă pentru SUA, spune consilierul prezidențial Marius Lazurca, în plin război Rusia-Ucraina
libertatea.ro
image
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Dragoș Nedelcu a văzut-o la TV și n-a stat pe gânduri
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3: Sensul spre București e blocat. Traficul e deviat pe DN1, unde sunt deja ambuteiaje
antena3.ro
image
Bancherul care a administrat în ultimul deceniu miliardele de euro ale românilor dintr-o bancă elveţiană a plecat
zf.ro
image
Notă de plată record la un club din Mamaia Nord. Cât au cheltuit petrecăreţii pe litoral de 1 Mai
observatornews.ro
image
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
cancan.ro
image
Ce beneficii au la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce bani iau în plus? Cât scade vârsta de pensionare?
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Companiile aeriene vor să ofere compensaţii mai mici pentru zborurile anulate şi taxe mai mari pentru bagaje. Măsurile luate pe timp de criză
playtech.ro
image
Cristi Chivu i-a înnebunit pe italieni și români: „E mai bun decât Inzaghi! / E bănățean de-ai noștri, pentru el am venit”. Video exclusiv
fanatik.ro
image
Pensionarea la 65 de ani ar putea fi o greșeală uriașă: avertismentul unui director financiar
ziare.com
image
Ion Țiriac a surprins: ”E cel mai mare jucător din toate timpurile, pentru că avea zero talent”
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
„Mulți au nostalgia președintelui jucător”. Este Nicușor Dan mediator? ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Adevărul despre bătaia dintre Gabi Tamaș și Aris Eram la Survivor. Imaginile care fac lumină în scandal VIDEO
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Chinurile inimaginabile trăite de Zoe Rădulescu, copilul născut în temnițele Securității și soacra lui Eugen Sechila, apropiatul lui Călin Georgescu. O viață începută în iadul comunist
actualitate.net
image
Doliu în lumea sportului: Alex Zanardi a murit la 59 de ani. Povestea uluitoare de viață a pilotului care și-a pierdut ambele picioare
click.ro
image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
click.ro
image
Au cucerit și ultimul trofeu care le lipsea! Rareș Cojoc și Andreea Matei au devenit campioni europeni la Mallorca
click.ro
Prințesa Charlotte cu Otto și Orla Instagram (1) jpg
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Tancuri sovietice, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial (© Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost provocată și de tancurile sovietice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
image
Doliu în lumea sportului: Alex Zanardi a murit la 59 de ani. Povestea uluitoare de viață a pilotului care și-a pierdut ambele picioare

OK! Magazine

image
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte

Click! Pentru femei

image
Te simți obosită sau plină de energie? Află ce spune testul de personalitate despre tine!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață