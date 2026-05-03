Video Haos în trafic la finalul minivacanței: carambol cu șase mașini pe A3. Coloane kilometrice pe DN1

Minivacanța de 1 Mai se încheie cu un test de răbdare pentru șoferi. Un carambol cu șase autoturisme pe Autostrada A3 a blocat complet traficul pe sensul spre Capitală, forțând poliția să devieze circulația pe un DN1, deja extrem de aglomerat. Pe Valea Prahovei coloanele de mașini se întind pe zeci de kilometri, de la limita cu județul Brașov până la intrarea în Ploiești.

→ Imaginea 1/4: Carambol pe A3

UPDATE 17.10 Traficul rutier pe Autostrada A3 a fost reluat pe ambele benzi

În carambol au fost implicate 6 autovehicule, care circulau pe aceeași direcție de mers. În urma accidentului, o persoană de 54 de ani a fost transportată la spital.

Toți conducătorii auto, cu vârste cuprinse între 22 și 59 de ani, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

UPDATE 16.30 Se circulă pe banda de urgență

Traficul rutier a fost reluat pe banda de urgență, fiind dirijat de polițiștii rutieri.

Coliziunea a avut loc la kilometrul 48 al autostrăzii A3, în apropierea localității Râfov (județul Prahova), potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În urma impactului în lanț, o persoană a fost rănită și a necesitat îngrijiri medicale la fața locului.

Traficul pe A3 a fost oprit, fiind deviat către DN1.

Coloanele de mașini se întind pe câțiva kilometri pe Valea Prahovei

Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Prahova raportează aglomerație extremă în mai multe puncte pe DN1. Între Azuga și Bușteni se circulă în coloană pe sensul spre București, traficul intens începând încă de la limita cu județul Brașov.

De asemenea, în oraşul Comarnic, traficul rutier se desfăşoară cu intensitate crescută pe acelaşi sens de mers, iar pe Centura de Vest a Ploieștiului se circulă cu viteză redusă în zona intersecției cu DJ 129G (Strejnicu).

Poliţiştii rutieri sunt prezenţi în teren, desfăşurând activităţi de dirijare şi control al traficului, în scopul prevenirii producerii unor evenimente rutiere şi al menţinerii unui climat de siguranţă rutieră. Ei recomandă conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri, să adopte o conduită preventivă la volan, să păstreze distanţa de siguranţă între vehicule şi să evite efectuarea unor manevre riscante.