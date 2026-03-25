Accident rutier în București. Un tânăr de 22 de ani a lovit o ambulanță SMURD în misiune. Alte două mașini au fost avariate

Un accident rutier a avut loc miercuri, 25 martie, pe Bulevardul Iancu de Hunedoara, în apropierea Spitalului „Grigore Alexandrescu” din București. Au fost implicate patru autovehicule, printre care și o ambulanță SMURD aflată în misiune.

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, un tânăr de 22 de ani, care conducea un autoturism pe Bulevardul Iancu de Hunedoara, a intrat în coliziune cu ambulanța condusă de un bărbat de 39 de ani. Ambulanța avea semnalele optice și acustice în funcțiune. Impactul a provocat avarierea a încă două mașini aflate în trafic.

În urma accidentului, o pasageră în vârstă de 27 de ani a fost rănită și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii rutieri au testat șoferii cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative pentru consum de alcool.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului. Pe durata anchetei, traficul pe benzile 1 și 2 ale Bulevardului Iancu de Hunedoara, dinspre Piața Victoriei către Calea Dorobanți, a fost restricționat.