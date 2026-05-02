Un pasager a fost rănit după ce un autobuz s-a ciocnit frontal cu un tramvai în Capitală

Un autobuz STB și un tramvai s-au ciocnit, sâmbătă dimineaţă, în Capitală, în urma accidentului un pasager ajungând la spital.

Accident de circulație sâmbătă, 2 mai, în jurul orei 08:02, în zona Pieței Sudului din Capitală, una dintre cele mai aglomerate intersecții din sudul Bucureștiului, unde un autobuz aparținând STB și un tramvai s-au ciocnit.

Potrivit primelor date transmise de Brigada Rutieră, incidentul a fost semnalat prin SNUAU 112, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție și echipaje medicale.

În momentul în care a ajuns la intersecția cu Calea Văcărești, autobuzul, care era condus de un bărbat în vârstă de 57 de ani și se deplasa dinspre șoseaua Berceni către bulevardul Constantin Brâncoveanu pe șoseaua Olteniței, a intrat în coliziune cu un tramvai condus de o femeie de 47 de ani, aflat în trafic pe aceeași zonă.

În urma accidentului, un pasager aflat în tramvai a fost rănit şi, după ce a primit primele îngrijiri medicale la fața locului, a fost transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Atât șoferul autobuzului, cât și conducătoarea tramvaiului au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicând că niciunul nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Brigada Rutieră a demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs coliziunea, inclusiv dinamica impactului și eventualele cauze care au dus la producerea acestuia. Ancheta este în desfășurare.