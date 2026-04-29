Accident fatal pe DN38: o tânără a murit după ce a intrat cu mașina în copac la 130km/h

O tânără de 21 de ani a murit la spital după ce marți după-amiază a fost implicată într-un accident în județul Constanța, pe DN38. Potrivit poliției, femeia a pierdut controlul volanului și a părăsit partea carosabilă, lovindu-se violent de un copac.

Impactul a fost atât de violent încât trunchiul copacului s-a înfășurat de capota mașinii. Totodată, acul vitezometrului a rămas blocat la 130 de kilometri pe oră.

Victima a fost scoasă de salvatori din caroseria distrusă, resuscitată și dusă de urgență la Spitalul Județean din Constanța, cu un elicopter SMURD. Ulterior, tânăra a murit.

Soțul ei a postat pe pagina de Facebook o fotografie cu cei doi, urmată de un mesaj emoționant: „Mereu în inima mea, soția mea pentru eternitate! Odihnește-te liniștită îngerul meu", a scris bărbatul.