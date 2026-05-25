Video Atac chimic improvizat într-un centru comercial din Tokyo: aproximativ 20 de persoane au ajuns la spital

Aproximativ 20 de persoane au fost rănite luni, 25 mai, în centrul orașului Tokyo, după ce un bărbat a pulverizat o substanță neidentificată într-un centru comercial de lux din cartierul turistic Ginza, au anunțat poliția și serviciile de pompieri.

Incidentul a avut loc la parterul centrului comercial, în apropierea unui distribuitor automat, a declarat pentru AFP, purtătorul de cuvânt al Poliției Metropolitane, Yusuke Koike.

La scurt timp, mai multe persoane au acuzat iritații și disconfort, iar autoritățile au raportat un „miros puternic” în zonă, relatează News.ro, care citează agenția internațională de presă.

Străzile din împrejurimi au fost blocate, iar numeroase autospeciale de pompieri și ambulanțe au intervenit.

Un jurnalist AFP aflat la fața locului a observat două persoane transportate pe tărgi către ambulanțe, în timp ce echipele de intervenție, echipate cu combinezoane de protecție chimică, evacuau și evaluau alte persoane afectate.

Postul public NHK a transmis că rănile par a fi ușoare.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili natura substanței și motivele atacului, fără a oferi momentan detalii suplimentare.

Amintim că, la sfârșitul lunii aprilie, un bărbat de 44 de ani a atacat cu un ciocan mai multe persoane în Tokyo. Cinci oameni au fost răniți, inclusiv doi elevi de liceu și trei polițiști.

Pe 7 mai, mai multe persoane au fost rănite în urma unui atac cu cuțitul produs în metroul din Tokyo.

Japonia este considerată una dintre ţările cu cea mai redusă rată de criminalitate.