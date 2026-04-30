Video O șoferiță a intrat cu mașina într-o frizerie din Bacău după ce a pierdut controlul volanului

O femeie a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina pe trotuar, unde vehiculul pe care îl conducea s-a oprit într-o frizerie.

Incidentul a avut loc miercuri pe strada Mioriței din Bacău, scrie presa locală.

Femeia se afla la volanul unui autoturism marca Renault, iar din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, a pierdut controlul direcției de mers.

Mașina a părăsit carosabilul și a ajuns pe trotuar, oprindu-se într-un spațiu comercial în care funcționează o frizerie.

Impactul a provocat pagube materiale, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. În interiorul frizeriei se aflau mai multe persoane în momentul accidentului, dar acestea au scăpat nevătămate.

Întregul incident a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile vor fi analizate de polițiști pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

Sursa TikTok / @ghita.the.barber