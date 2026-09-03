Un șofer român de TIR, în vârstă de 47 de ani, a fost răpit și ținut captiv mai bine de o săptămână în Spania, după dispariția unui transport de aproximativ jumătate de tonă de cocaină. Bărbatul a fost bătut și amenințat cu arma, iar polițiștii spanioli au intervenit chiar în momentul în care era transportat către o zonă izolată din provincia Barcelona, unde anchetatorii cred că urma să fie executat.

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Cazul a ieșit la iveală după ce, pe 1 august, un videoclip în care un bărbat ținea un pistol la tâmpla unui alt bărbat a început să circule pe telefoanele mai multor șoferi români de camion. În imagini, agresorul cerea informații despre un transport de droguri dispărut și amenința că își va ucide victima dacă marfa nu este găsită.

Una dintre persoanele care a primit înregistrarea a alertat poliția română. Primele verificări au indicat că mesajul fusese trimis de pe un număr de telefon din Spania, înregistrat pe numele unui cetățean român care locuiește în această țară.

Potrivit anchetatorilor spanioli, șoferul răpit ar fi fost implicat, alături de alți transportatori români, în logistica unei rețele care transporta droguri din Peninsula Iberică către alte țări europene. Un clan albanez ar fi comandat transportul a aproximativ 500 de kilograme de cocaină din Portugalia.

Bărbatul răpit ar fi fost intermediarul transportului și ar fi apelat, la rândul său, la un alt șofer pentru a prelua drogurile. Marfa nu a mai ajuns la destinație, iar transportatorul care o preluase ar fi susținut că a fost jefuit de o altă grupare. Ulterior, acesta a dispărut, iar cei care dețineau drogurile au început să caute responsabili, relatează El Pais.

Pe 7 august, autoritățile române au cerut sprijinul poliției spaniole, existând suspiciunea că răpirea avusese loc în Spania. Polițiștii din Madrid și Barcelona au declanșat o operațiune pentru localizarea victimei și a presupusului răpitor.

Anchetatorii au descoperit că gruparea avea un depozit industrial în Sabadell, unde erau oprite camioanele. Supravegherea locației nu a dus însă imediat la găsirea victimei.

Șoferul, găsit într-o mașină care se îndrepta spre o zonă muntoasă

Pe 10 august, la aproximativ 72 de ore de la declanșarea anchetei, polițiștii au observat un autoturism în care se aflau victima și un alt bărbat. Mașina se îndrepta către o zonă muntoasă și izolată din apropierea localității Caldes de Montbui.

Polițiștii au urmărit vehiculul și au intervenit pe un drum aproape pustiu. Presupusul răpitor a încercat mai întâi să-i lovească pe agenți cu mașina, iar apoi a încercat să scoată un pistol pe care îl avea într-o borsetă.

Arma era un pistol Tokarev de fabricație rusească. Bărbatul a fost imobilizat și arestat, iar șoferul român a fost eliberat.

Victima le-a povestit polițiștilor că fusese ținută captivă mai bine de o săptămână și torturată. Răpitorul i-ar fi spus că urma să fie eliberată, dar anchetatorii suspectează că destinația finală a deplasării era una dintre zonele izolate din provincia Barcelona.

Suspectul a declarat ulterior că ar fi acționat de teamă, după ce ar fi fost amenințat de membrii clanului albanez care dețineau cocaina dispărută.

Bărbatul a fost prezentat în fața unui judecător, fiind acuzat de răpire și deținere ilegală de arme și droguri. El a fost ulterior eliberat pe cauțiune.

Până în prezent, aproximativ 500 de kilograme de cocaină care au stat la originea întregului conflict nu au fost găsite, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în rețeaua de trafic și în răpirea șoferului român.