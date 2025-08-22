search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
Steagul Rusiei a fluturat provocator la Iași. Ambasadorul Moscovei și câțiva rusofili ieșeni au vorbit despre „denazificarea Ucrainei"

Publicat:

Mai mulți ieșeni s-au adunat miercuri, 20 august, la Cimitirul Eternitatea, unde, sub pretextul celebrării celei de-a 80-a aniversare a victoriei coaliției antihitleriste din Al Doilea Război Mondial, a fost arborat steagul Rusiei și s-a vorbit despre „denazificarea Ucrainei”.

Steagul Rusiei la Cimitirul Eternitatea din Iași/FOTO: Ziarul de Iași
Steagul Rusiei la Cimitirul Eternitatea din Iași/FOTO: Ziarul de Iași

Potrivit publicației Ziarul de Iași, aceștia au fost însoțiți de ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Gheorghievici Lipaev.

După cuvântarea acestuia, au mai vorbit un ieșean care are o asociație rusofilă, un canotor olimpic rus, un profesor de istorie și un membru al Partidului Patrioților. Evenimentul a fost organizat de o asociație ieșeană rusofilă, Forumul pentru Dezvoltare Durabilă Europeană (FDDE). În total, au participat aproximativ 30 de persoane, însă nu a fost prezent niciun reprezentant oficial din Iași sau de la nivel național.

Potrivit publicației, femeia care traducea din rusă în română și invers „pocea” limba rusă în timpul discursului ambasadorului, iar cuvântările celorlalți invitați nici măcar nu au fost traduse pentru acesta.

În momentul de față, în Occident, se fac încercări de a rescrie rezultatele celui de-Al Doilea Război Mondial, de a pune principala responsabilitate pentru declanșare asupra poporului care a suferit cele mai mari pierderi. Aș dori să îmi exprim profunda recunoștință față de cei care sunteți prezenți aici, celor care onorează eroismul soldaților sovietici căzuți pe teritoriul României.

Este extrem de important nu doar pentru România sau pentru relațiile dintre țările noastre, ci și pentru întreaga Europă, unde astăzi chestiunea rezultatelor celui de-Al Doilea Război Mondial a devenit subiectul unor discuții politice complet inutile. Astăzi, ne închinăm din nou capetele în fața celor care și-au sacrificat viețile ca să ne aducă libertatea, ca să putem vedea acest cer, ca să ne creștem copiii.

Din păcate, mulți dintre ei nu au reușit să creeze propriile familii, nu au reușit să aibă copii la rândul lor. Dar lor le datorăm viețile noastre și, din acest motiv, trebuie să le respectăm memoria. Gloria eternă a celor căzuți”, a spus Vladimir Gheorghievici Lipaev, ambasadorul Federației Ruse în România.

A urmat discursul reprezentantului ieșean al Asociației Forumul pentru Dezvoltare Durabilă Europeană, care a vorbit despre „recunoștința” pentru coaliția antihitleristă și despre respectul pentru poporul rus. L-a descris, pe acesta din urmă, ca fiind „o forță de neclintit”, una care inspiră și astăzi, conform lui Vasile Iftime – „ne face să luptăm pentru a păstra pacea și democrația”.

Mihai Cristian, care conduce Partidul Patrioților, o altă portavoce a ideilor rusești, a vorbit despre „lupta pe care ar duce-o astăzi poporul român împotriva globalismului”. A denunțat tot felul de agende internaționale prin care „încearcă să ni se șteargă identitatea, națiunea, limba, cultura”. Nici măcar nu a recunoscut existența Ucrainei, spunând, la Iași, că vecinii țării noastre sunt Republica Moldova și Uniunea Statelor Federației Ruse. Ieri, între cei 30 de participanți la eveniment, nici nu ar fi avut cine să-l contrazică.

Asociația Forumul pentru Dezvoltare Durabilă Europeană are sediul în Iași, pe strada Aurel Vlaicu, iar la numărul de contact răspunde Vasile Iftime, cunoscut în oraș ca simpatizant al ideilor Federației Ruse. Împreună cu soția sa, Dana Iftime – membră de frunte în organizația de femei a PSD Iași, prezentă și ea la eveniment, dar într-un plan secund – cei doi sunt invitați permanenți la manifestările organizate de Ambasada Rusiei în România.

Iaşi

