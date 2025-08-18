Închisoare record pentru un fost primar al municipiului Iași, acuzat de viol și agresiune sexauală. Trecutul penal al fostului edil

Un fost primar al Iașului a fost condamnat luni dimineață la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore. Sentința poate fi atacată cu apel.

Bebe Onofraș, fost primar al Iașului, acum de meserie fotograf, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru viol, la două pedepse a câte 8 ani pentru agresiune sexuală și la 9 ani de detenție pentru agresiune sexuală în formă continuată.

Pedeapsa rezultantă dată de magistrați a ajuns la 19 ani și 4 luni de detenție. În luna martie 2022, fostul primar a fost arestat pentru că ar fi abuzat de patru fete, minore, pe care le invitase în atelierul său de fotografie ca modele.

Acum el a fost obligat de instanță și la plata a 70.000 euro daune morale către victimele sale. De asemenea, i-a fost interzisă și exercitarea profesiei de fotograf până la executarea pedepsei.

Ionel „Bebe” Onofraş a mai avut în trecut fapte penale.

În luna februarie 2025, fostul edit a fost trimis din nou în judecată, de data aceasta sub acuzația de pornografie infantilă.

Potrivit anchetatorilor, Onofraș le-ar fi cerut fetelor să îi trimită poze nud, iar tinerele ar fi acceptat acest lucru. Astfel, au fost descoperite poze cu 29 de minore aflate în ipostaze intime, dar, în cele din urmă, în cadrul dosarului au rămas doar cinci părţi vătămate.

Cu toate acestea, magistrații ieșeni au decis dispunerea controlului judiciar, pe tot parcursul procesului, asupra fostului primar.

Onofraș a fost condamnat definitiv în decembrie 2016 la 4 ani şi 4 luni de închisoare şi a executat pedeapsa în penitenciarele din Iaşi şi Vaslui.

Ionel Onofraş a fost tri­mis judecată în 2014, acuzaţiile fiind de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune, alături de Horia Gurău, Eugen Groapă, Cătălin Daniel Lovin, Lucian Pintea, Ono­rică Palade şi Doina Laila Giurcanu.

Onofraș a fost primar al Iaşului doar o scurtă perioadă de timp, din decembrie 1989 până în februarie 1990.