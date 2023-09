Spectacol total la Vaslui. Poli Iași a înscris şapte goluri în poarta gazelor, într-un amical caritabil

Miercuri, 13 septembrie 2023, Politehnica Iaşi a disputant un meci amical la Vaslui, în compania formaţiei locale, CSM Vaslui, care evoluează în Liga a lll-a.

De la ora 18.30, pe Stadionul Municipal, vasluienii au fost invitaţi să participle la partida organizată în scop caritabil, care a fost un real succes. Băieţii antrenaţi de Leo Grozavu au avut parte de un meci de pregătire foarte bun în compania formaţiei care evoluează în Liga a lll-a, CSM Vaslui, reuşind să se impună cu scorul de 7-0.

Meciul caritabil a fost un real succes

Miercuri seara, nu doar fotbalul a fost în prim plan. Dorinţa de a face bine şi de a ajuta copiii a avut întâietate, iar darurile din suflet şi zâmbetele şi-au făcut simţită prezenţa. Spectatorii prezenţi în tribunele stadionului au putut sprijini, prin donaţii, Fundaţia „Cristi's Outreach” din Bârlad, care lucrează cu copii din spectrul autismului.

Nu doar spectatorii au ales să doneze pentru această cauză. Jucătorii din Copou au dăruit, spre licitaţie, un tricou oficial de joc şi o minge, ambele semnate de fotbalişti şi antrenori. Totodată, la stadionul din Vaslui au fost puse în vânzare bilete pentru meciul de Liga 1 dintre Politehnica Iaşi şi FC Botoşani, din a noua etapă a Superligii. Toţi banii încasaţi din comercializarea tichetelor au fost donaţi fundaţiei.

Poli a făcut spectacol la Vaslui

Cei care au ales să vină pe stadionul din Vaslui au avut parte de un meci cu şapte goluri, toate marcate de alb-albaştri, autorii fiind Baciu (autogol), Buş, Vaşvari, Ştefanovici, Katanec, Jatoba şi Dumitru.

,,100% pentru asta am venit! Ne bucurăm că am putut fi alături de cei care au organizat acest eveniment. De fiecare dată cand e o cauza umanitară vom fi acolo în măsura în care vom reuși sau vom putea”, a precizat Leo Grozavu, antrenorul Politehnicii Iași.

Cu prilejul evenimentului caritabil de la Vaslui au mai fost scoase la licitație tricouri de joc oferite de cluburile Farul Constanța, CFR Cluj, Universitatea Craiova, precum și din colecția personală a mai multor fotbaliști, printre care Bănel Nicoliță, Dorel Zaharia, Vasile Buhăescu, Dragoș Grigore sau Dani Coman.

Au evoluat formațiile:

Poli Iași: Ailenei, Belu-Iordache, Tincu, Katanec, Ştefanovici, Itu, Vaşvari, Ciobanu, Hrib, Harrison, Buş. Au mai jucat Lung, Jankov, Farcaş, Jatoba, Dumitru şi Gheorghiţă.

CSM Vaslui: Dohotariu, B. Baciu, Jitaru, O. Olaru, C. Turcu, C. Mocanu, Buhăescu, Neniţă, D. Crăciun, Ţârţârău, R. Rusu. Au mai evoluat la gazde Petrariu, Gîrdea, Joc, C. Ilieş, Cracea, Rădăcină, P. Deleanu, Petruţ, Nicolau, O. Codreanu, G. Crăciun.