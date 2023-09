Pauza competițională, prielnică pentru Poli Iași. Victoria cu U Cluj, o adevărată gură de aer

Politehnica Iași a reușit să obțină a doua victorie în actualul sezon de Liga 1. Alb-albaștrii s-au impus în urma unui meci dificil pe terenul Universității Cluj, cu scorul de 2-0.

Începută inițial duminică, 3 septembrie 2023, partida a fost întreruptă și amânată pentru luni din cauza ploii, în minutul 54. După șapte etape foarte dificile, în care Iașul a jucat mai mult în deplasare, trupa lui Leo Grozavu are acum ocazia să pună lucrurile în ordine.

Cum vede antrenorul evoluția echipei

Pauza competițională, cauzată de meciurile echipelor naționale, poate fi momentul în care jucătorii care au ajuns mai târziu în lot să se poată acomoda și să intre în ritmul echipei.

„Suntem aproape la jumătatea turului de campionat, la final e importantă poziția pe care te afli. Ne-am fi dorit să facem mult mai mult decât până acum. A venit într-un moment important această victorie și trebuie să muncim mai mult pentru a acumula puncte. Am întâlnit echipe foarte importante în primele etape dar vor veni meciuri de la care toată lumea are așteptări. Trebuie să fim conectați, încrezători și curajoși, doar așa vom putea face mai mult", a precizat antrenorul Leo Grozavu.

Gura de aer de la Cluj

Victoria de pe Cluj Arena a venit în momentul în care Poli avea cea mai mare nevoie de cele trei puncte. Aflată pe ultima poziție a clasamentului înaintea acestei etape, gruparea din Copou venea și după un meci rușinos în Cupa României, unde a pierdut, la scor de neprezentare, în fața unei echipei de Liga a lll-a, SCM Zalău.

„Aveam nevoie de acest rezultat, veneam după o înfrângere rușinoasă în Cupa României care e o pată pe obrazul nostru dar am reușit să spălăm din amărăciune. Când reușim să punem și suflet se vede și contează foarte mult. Mă bucur că am reușit să înțelegem că e foarte important să nu primim gol, mai ales în deplasare. A doua zi, pe fază de atac am fost mult mai încrezători în noi și a contat acest lucru. Era important și în Cupa României dar s-a dovedit și acum că dacă nu tratezi meciurile cu seriozitate se pot întâmpla surprize", a adăugat Leo Grozavu.

Poli a aflat când va juca restanța cu Sepsi OSK

Liga Profesionistă de fotbal și deținătorul drepturilor de televizare a meciurilor de Liga 1 au stabilit programul partidelor amânate din cauza participărilor echipelor românești în UEFA Conference League. Astfel, s-a decis ca partida dintre Politehnica Iași și Sepsi OSK să se dispute joi, 19 octombrie 2023, urmând ca ora oficială a partidei să fie anunțată ulterior. Totodată, FC Hermannstadt - FCSB se va disputa pe 21 septembrie 2023, CFR Cluj - Sepsi OSK pe 5 octombrie 2023, iar Farul - UTA pe 26 octombrie 2023.