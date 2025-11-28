România, campioană la consumul de alcool în UE: 12,3 litri pe cap de locuitor. De la ce vârstă încep să bea minorii

România a devenit liderul nedorit în UE la consumul de alcool, depășind cu mult media europeană. Noul raport al OCDE evidențiază nu doar nivelul ridicat al consumului la adulți, ci și vârsta tot mai mică de la care minorii încep să consume alcool.

Un nou raport al OCDE, dat publicităţii în 2025, arată că România se află, în 2023, pe primul loc în Uniunea Europeană la consumul de alcool, cu 12,3 litri de alcool pur pe cap de locuitor, mult peste media de 8,5 litri raportată la nivelul țărilor membre.

În timp ce unele state europene au reușit în ultimul deceniu să reducă substanțial consumul de alcool, România se numără printre puținele țări în care nivelul a crescut, depășind cu peste 2 litri valorile din 2013, în timp ce Grecia se află la extrema opusă, cu numai 6,6 litri per persoană, urmată de Belgia și Lituania, unde reducerea a depășit 2,5 litri.

Europenii şi alcoolul

Raportul subliniază că Uniunea Europeană rămâne regiunea cu cel mai ridicat consum de alcool din lume, iar consecințele sunt vizibile în statisticile privind sănătatea publică. Alcoolul continuă să fie asociat cu creșterea riscului de cancer oral, esofagian, hepatic, colorectal sau mamar, iar OMS avertizează că legătura dintre consumul excesiv și mortalitatea cauzată de cancer este tot mai evidentă.

Pe lângă consumul anual, studiul analizează și episoadele de consum excesiv. În statele OCDE, 27% dintre persoanele peste 15 ani au declarat că se îmbată cel puțin o dată pe lună. Grecia, Irlanda și Suedia trec pragul de 40%, în timp ce Ungaria, Slovenia și Croația se mențin sub 15%.

România se situează în zona superioară a clasamentului, cu procente apropiate de media europeană, dar în creștere în rândul anumitor categorii.

A scăzut vârsta la care minorii încep să bea alcool

O problemă majoră evidențiată de raport este debutul timpuriu al consumului în rândul minorilor. În țările OCDE, procentul copiilor de 11 ani care consumă alcool a crescut de la 4% la 5% între 2018 și 2022.

România se află printre statele cu niveluri alarmante, alături de Cehia, Ungaria, Bulgaria și Franța, unde peste 10% dintre copiii de 11 ani au băut alcool în ultima lună.

Pe măsură ce cresc, diferența devine și mai îngrijorătoare: la 13 ani, 15% dintre copii recunosc consumul recent, iar la 15 ani, în unele țări europene, consumul repetat până la ebrietate trece de 35%. Danemarca, Ungaria și Bulgaria sunt cele mai afectate, în timp ce Portugalia reușește să mențină un nivel redus, sub 10%.

Din acest punct de vedere, România se situează în zona medie, dar cu valori semnificativ mai mari decât state precum Irlanda sau Franța.

Din ce în ce mai multe fete consumă alcool

Diferențele dintre fete și băieți persistă, deși tendințele evoluează. Proporția băieților de 15 ani care s-au îmbătat în mod repetat rămâne mai ridicată decât cea a fetelor, însă, la nivel OCDE, consumul excesiv în rândul adolescentelor este în creștere: procentul a urcat de la 19% în 2018 la 22% în 2022.

România urmează același model, cu valori peste țări precum Portugalia, Irlanda sau Franța, dar sub nivelurile alarmante din Danemarca sau Bulgaria.