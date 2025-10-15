Peste 500 de persoane venite la moaștele Sfintei Parascheva au avut nevoie de îngrijiri medicale, în cele opt zile de pelerinaj

Peste 500 de participanți la pelerinajul de la Catedrala Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au avut nevoie de îngrijiri medicale, anunță Gruparea Mobilă Jandarmi Bacău.

Potrivit comunicatului, cele 551 persoane venite în pelerinaj au avut nevoie de îngrijiri medicale întrucât aveau dureri precordiale, dureri abdominale, cefalee, stări lipotimice, traumatisme uşoare, infecţii urinare, episoade de hipertensiune, atacuri de panică, crize de lumbago, gastrite, episoade Covid-19 sau accidente vasculare.

Dintre cele 551 situaţii, 42 de persoane au fost transportate la spital pentru investigaţii de specialitate.

„Şi în acest an, în perioada 08-15 octombrie 2024, Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva a adus la Iaşi sute de mii de credincioşi din toată ţara şi din străinătate, veniţi să se roage la moaştele Ocrotitoarei Moldovei şi să participe la procesiunea «Calea Sfinţilor», la Sfânta Liturghie Arhierească şi la slujbele religioase organizate de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.

Prin efortul comun al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, coordonate de Gruparea de Jandarmi Mobilă «Alexandru cel Bun» Bacău, manifestările s-au desfăşurat în condiţii de siguranţă, fără a fi înregistrate incidente. Toate forţele implicate au acţionat în sistem integrat pentru asigurarea ordinii publice, protejarea participanţilor şi asigurarea bunei desfăşurări a evenimentului”, se menţionează în comunicatul de presă.

Conform sursei citate, dispozitivul de ordine şi siguranţă publică a fost constituit din efective ale Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi şi Poliţiei Locale Iaşi, cu sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile Braşov şi al elevilor Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni.

Forţele de ordine au acţionat preventiv, cu accent pe protejarea pelerinilor şi pe descurajarea comportamentelor antisociale. Situaţiile care au necesitat intervenţii contravenţionale au fost izolate şi s-au produs, în general, în afara zonelor de desfăşurare a manifestărilor. În total, au fost aplicate 213 sancţiuni contravenţionale.

„Cooperarea dintre structurile implicate şi organizatori a făcut posibilă gestionarea eficientă a întregului dispozitiv de ordine şi siguranţă publică, oferind pelerinilor condiţii de linişte şi siguranţă pe durata celui mai mare pelerinaj ortodox din România. Mulţumim Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru buna organizare, autorităţilor publice locale pentru cooperare, voluntarilor implicaţi şi tuturor participanţilor pentru răbdare, respect şi comportamentul civilizat manifestat pe durata evenimentului.

Apreciem profesionalismul şi implicarea tuturor structurilor participante, iar pelerinilor le mulţumim pentru spiritul civic şi respectarea regulilor, contribuind astfel la desfăşurarea în siguranţă a celui mai mare pelerinaj ortodox din România, un eveniment de mare importanţă spirituală şi culturală”, a mai transmis Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău.

La slujba de marți, 14 octombrie, au fost prezente zeci de mii de persoane venite în pelerinaj din ţară şi străinătate. De miercuri dimineaţă, când a început pelerinajul, până acum, la racla Sfintei s-au închinat peste 170.000 de pelerini.