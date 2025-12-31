Filmele anului 2025. Ce ne recomandă Irina-Margareta Nistor și cum arată topurile internaționale

2025 a fost unul bogat în filme și se remarcă prin diversitate culturală. Nu doar Hollywoodul a dat cele mai apreciate pelicule în acest an, au prins teren și producțiile europene sau cele din Orientul Mijlociu. Dacă vreți să vedeți cele mai discutate filme din 2025, vă prezentăm atât topurile unor site-uri publicații internaționale, cât și favoritele publicului din România și ale criticiului Irina-Margareta Nistor.

Filmele anului în viziunea Irinei-Margareta Nistor

Criticul de film Irina-Margareta Nistor recomandă o gamă variată de filme, din mai multe țări și cu subiecte diferite, care îndeamnă la introspecție.

One Battle After Another (O luptă după alta): ,,Este, cred, filmul anului. El a rulat în București, dar foarte puțină lume l-a văzut. (...) Cred că ar trebui să fie un film cu ceva explicații, ca să nu se plictisească oamenii după prima jumătate de oră".

Criticul de film remarcă și succesul pe care anul 2025 l-a adus trioului de succes din Titanic. În producții diferite însă:

,,Chiar mă uitam că a fost anul lui Cameron, care a venit bine cu Avatarul. Îl avem pe Di Caprio, cu One Battle After Another și acum a apărut și Goodbye June, care este un debut în regie al lui Kate Winslet. Adică s-a întors Titanicul".

One Battle After Another este însă cum nu se poate mai diferit față de Titanic. Satiră politică și critică socială, cu un limbaj licențios și scene care pot șoca ușor, nu a prins la fel de bine în România (6,8 este nota de pe Cinemagia) ca în Statele Unite, unde are un scor de 95% pe Rotten Tomatoes și este favorit la Oscar.

,,Categoric! S-a spus chestia asta de când a apărut. Pentru că celelalte, uite de exemplu F1 (n.r cu Brad Pitt în rolul principal, în regia lui Joseph Kosinski) a fost mai la începutul anului și atunci pierde din viteză. Foarte bine e și Sinners/Păcătoșii (n.r regizat de Ryan Coogler). Sigur că nu neapărat sunt niște filme ușor de urmărit și nu sunt să te duci la cinema ca să te distrezi, dar cred că e foarte important să le vezi", spune Irina-Margareta Nistor.

Atât One Battle After Another (O bătălie după alta), cât și Sinners (Păcătoșii) pot fi urmărite pe HBO Max.

Culorile timpului (L'avenue de l'avenir): ,,E un franțuzesc extraordinar, pe care puteți să îl vedeți, e încă în cinematografe". Filmul este plasat pe două planuri temporale. În prezent, patru veri descoperă că au primit o casă părăsită și merg să facă inventarul. Descoperă astfel povestea unei tinere curajoase, care a trăit în Franța sfârșitului de secol 19. Pelicula este și un omagiu adus nașterii curentului impresionist.

Nouvelle Vague, ,,care ar trebui să ne facă mai înțelepți și să descoperim, o parte dintre noi, ce a fost noul val francezi". Producția ne transpune pe străzile Parisului din 1959 și este, consideră criticii, un manifest despre puterea cinematografiei. Poate fi văzută în România doar la Cinema Muzeul Țăranului.

Jaful Secolului (film românesc, în regia Teodorei Mihai): ,,A fost un film nu doar despre furtul din muzeu, ci cred că a fost foarte mult și despre cei care decid sau nu au încotro și trebuie să emigreze. A avut și umorul negru necesar, și (până la un punct) duioșia necesară. A avut-o și pe Ana-Maria Batolomei, ceea ce o mare reușită. Acum așteptăm anul următor, să îl vedem și pe Sebastian Stan (n.r. în Fjord, producția internațională a lui Cristian Mungiu)". Producția românească (care a câștigat Premiul Publicului la Festivalul Internațional de Film de la Shangai) a ieșit din cinematografe și nu este disponibilă deocamdată pe nicio platformă.

Sentimental Value (Valoare Sentimentală): ,,Filmul are toate șansele și la Globurile de Aur, și la Oscaruri". Co-producție Norvegia, Germania, Danemarca, Franta, Suedia, în regia lui Joaquim Trier, filmul aduce în prim-plan arta cinematografică. Poate fi urmărit în România doar la Cinema Elvire Popesco din București.

Irina-Margareta Nistor mai menționează câteva filme, care, deși nu sunt favorite la premii internaționale, au impresionat-o:

,,Din punctul meu de vedere, a fost foarte trist că oamenii nu au văzut suficient Downton Abbey: Final Glorios. Și acum, pe final, cred că Jay Kelly, care este pe Netflix și care este un film cu George Clooney. E construit senzațional de la un capăt la altul și este și despre lumea filmului".

Printre preferatele publicului din România s-a numărat însă Cravata Galbenă, filmul biografic despre dirijorul Sergiu Celibidache, cu John Malcovich în rolul principal.

,,Dacă ar fi fost să pariez, aș fi spus că se va duce foarte multă lume la Cursa, care e și un film 4DX - sigur, cu precădere pentru băieți, recunosc. Dar pentru Cravata galbenă m-am bucurat nu numai că l-au văzut, dar că atrage mersul la concerte. Sau măcar să se uite lumea pe You Tube la concerte dintre cele mai celebre și să aștepte cu nerăbdare inclusiv concertul de la Viena din prima zi a anului. (...) Cu muzică și artă, așa aș defini anul acesta" spune Irina-Margareta Nistor.

Filmele anului potrivit publicației Rolling Stones

One Battle After Another, primul film menționat de Irina-Margareta Nistor, conduce și unul dintre cele mai cunoscute topuri din lume, întocmit de publicația Rolling Stones.

1. One Battle After Another (O bătălie după alta)

2. Hamnet - ecranizarea romanului cu același nume, de Maggie O'Farrell

3. Black Bag (Operațiunea Black Bag) - poate fi văzut pe SkyShowtime

4. Train Dreams (Trenul din vis) - poate fi văzut pe Netflix

5. Nouvelle Vague

6. It was jus un accident (Un simplu accident) - un film iranian care se află și printre favoritele la Oscar. Poate fi urmărit la Cinema Elvire Popesco

7. No other choice (N-am avut de ales) - un film sud-coreean, cu unul dintre actorii principali din Squid Game. Poate fi văzut la toate marile lanțuri de cinema din țară.

Topul IMDb pe 2025

Topul realizat de cea mai cunoscută platformă unde filmele pot fi notate arată diferit. Și prezintă cele mai populare producții în rândul publicului, nu al criticilor.

1. Superman - poate fi văzut pe HBO Max

2. Weapons (Arme) - poate fi văzut pe HBO Max

3. Sinners (Păcătoșii)

4. One Battle After Another (O bătălie după alta)

5. Jurrasic World: Rebirth (Jurrasic World Renașterea)

6. Frankenstein - printre favoritele la Oscar, poate fi văzut pe Netflix

7. Happy Gilmore 2 (Ghinionistul 2)

8. Thunderbolts - poate fi văzut pe Disney +

9. Mission Impossible: The Final Reckoning (Misiune Imposibilă: Răfuială Finală) - poate fi văzut pe Sky Showtime

10. F1: The Movie

Filmul cu cele mai multe ovații la Festivalul de Film la Veneția

2025 a venit și cu un record de ovații la Festivalul de Film de la Veneția. 23 de minute au aplaudat spectatorii în picioare după ce au vizionat pelicula The Voice of Hind Rajab (Vocea lui Hind Rajab), povestea reală a unei fetițe din Fâșia Gaza ucisă de forțele israeliene în primele luni ale războiului. Regizoarea tunisiană Kaouther Ben Hania a folosit înregistrările audio originale ale apelurilor telefonice din ultimele ore de viață ale fetiței de 5 ani, blocată într-o mașină alături de rudele moarte, prin care cerea ajutor de la voluntarii Semilunii Roșii.

,,Vocea fiicei mele, Hind, îşi are astăzi ecou în întreaga lume şi ea nu va fi niciodată uitată", a spus mama fetiței. Pelicula îi are ca producători executivi inclusiv pe Joaquin Phoenix, Brad Pitt și Rooney Mara și este printre favoritele la Oscar la categoria ,,Cel mai bun film străin".