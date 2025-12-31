search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Filmele anului 2025. Ce ne recomandă Irina-Margareta Nistor și cum arată topurile internaționale

0
0
Publicat:

2025 a fost unul bogat în filme și se remarcă prin diversitate culturală. Nu doar Hollywoodul a dat cele mai apreciate pelicule în acest an, au prins teren și producțiile europene sau cele din Orientul Mijlociu. Dacă vreți să vedeți cele mai discutate filme din 2025, vă prezentăm atât topurile unor site-uri publicații internaționale, cât și favoritele publicului din România și ale criticiului Irina-Margareta Nistor.  

Afișul oficial ,,One Battle After Another", regizat de Paul Thomas Anderson
Afișul oficial ,,One Battle After Another", regizat de Paul Thomas Anderson

Filmele anului în viziunea Irinei-Margareta Nistor

Criticul de film Irina-Margareta Nistor recomandă o gamă variată de filme, din mai multe țări și cu subiecte diferite, care îndeamnă la introspecție. 

One Battle After Another (O luptă după alta): ,,Este, cred, filmul anului. El a rulat în București, dar foarte puțină lume l-a văzut. (...) Cred că ar trebui să fie un film cu ceva explicații, ca să nu se plictisească oamenii după prima jumătate de oră".

Criticul de film remarcă și succesul pe care anul 2025 l-a adus trioului de succes din Titanic. În producții diferite însă:

,,Chiar mă uitam că a fost anul lui Cameron, care a venit bine cu Avatarul. Îl avem pe Di Caprio, cu One Battle After Another și acum a apărut și Goodbye June, care este un debut în regie al lui Kate Winslet. Adică s-a întors Titanicul".

One Battle After Another este însă cum nu se poate mai diferit față de Titanic. Satiră politică și critică socială, cu un limbaj licențios și scene care pot șoca ușor, nu a prins la fel de bine în România (6,8 este nota de pe Cinemagia) ca în Statele Unite, unde are un scor de 95% pe Rotten Tomatoes și este favorit la Oscar. 

,,Categoric! S-a spus chestia asta de când a apărut. Pentru că celelalte, uite de exemplu F1 (n.r cu Brad Pitt în rolul principal, în regia lui Joseph Kosinski) a fost mai la începutul anului și atunci pierde din viteză. Foarte bine e și Sinners/Păcătoșii (n.r regizat de Ryan Coogler). Sigur că nu neapărat sunt niște filme ușor de urmărit și nu sunt să te duci la cinema ca să te distrezi, dar cred că e foarte important să le vezi", spune Irina-Margareta Nistor. 

Atât One Battle After Another (O bătălie după alta), cât și Sinners (Păcătoșii) pot fi urmărite pe HBO Max. 

Culorile timpului (L'avenue de l'avenir): ,,E un franțuzesc extraordinar, pe care puteți să îl vedeți, e încă în cinematografe". Filmul este plasat pe două planuri temporale. În prezent, patru veri descoperă că au primit o casă părăsită și merg să facă inventarul. Descoperă astfel povestea unei tinere curajoase, care a trăit în Franța sfârșitului de secol 19. Pelicula este și un omagiu adus nașterii curentului impresionist. 

Nouvelle Vague, ,,care ar trebui să ne facă mai înțelepți și să descoperim, o parte dintre noi, ce a fost noul val francezi". Producția ne transpune pe străzile Parisului din 1959 și este, consideră criticii, un manifest despre puterea cinematografiei. Poate fi văzută în România doar la Cinema Muzeul Țăranului. 

Jaful Secolului (film românesc, în regia Teodorei Mihai):  ,,A fost un film nu doar despre furtul din muzeu, ci cred că a fost foarte mult și despre cei care decid sau nu au încotro și trebuie să emigreze. A avut și umorul negru necesar, și (până la un punct) duioșia necesară. A avut-o și pe Ana-Maria Batolomei, ceea ce o mare reușită. Acum așteptăm anul următor, să îl vedem și pe Sebastian Stan (n.r. în Fjord, producția internațională a lui Cristian Mungiu)". Producția românească (care a câștigat Premiul Publicului la Festivalul Internațional de Film de la Shangai) a ieșit din cinematografe și nu este disponibilă deocamdată pe nicio platformă.

Irina-Margareta Nistor, critic de film FOTO Facebook
Irina-Margareta Nistor, critic de film FOTO Facebook

Sentimental Value (Valoare Sentimentală): ,,Filmul are toate șansele și la Globurile de Aur, și la Oscaruri". Co-producție Norvegia, Germania, Danemarca, Franta, Suedia, în regia lui Joaquim Trier, filmul  aduce în prim-plan arta cinematografică. Poate fi urmărit în România doar la Cinema Elvire Popesco din București. 

Irina-Margareta Nistor mai menționează câteva  filme, care, deși nu sunt favorite la premii internaționale, au impresionat-o: 

,,Din punctul meu de vedere, a fost foarte trist că oamenii nu au văzut suficient Downton Abbey: Final Glorios. Și acum, pe final, cred că Jay Kelly, care este pe Netflix și care este un film cu George  Clooney. E construit senzațional de la un capăt la altul și este și despre lumea filmului". 

Printre preferatele publicului din România s-a numărat însă Cravata Galbenă, filmul biografic despre dirijorul Sergiu Celibidache, cu John Malcovich în rolul principal. 

Citește și: Cititul, reinventat: soluția care îi apropie pe copii de cărți, chiar și fără ajutorul părinților

,,Dacă ar fi fost să pariez, aș fi spus că se va duce foarte multă lume la Cursa, care e și un film 4DX - sigur, cu precădere pentru băieți, recunosc. Dar pentru Cravata galbenă m-am bucurat nu numai că l-au văzut, dar că atrage mersul la concerte. Sau măcar să se uite lumea pe You Tube la concerte dintre cele mai celebre și să aștepte cu nerăbdare inclusiv concertul de la Viena din prima zi a anului.  (...) Cu muzică și artă, așa aș defini anul acesta" spune Irina-Margareta Nistor. 

Filmele anului potrivit publicației Rolling Stones

One Battle After Another, primul film menționat de Irina-Margareta Nistor, conduce și unul  dintre cele mai cunoscute topuri din lume, întocmit de publicația Rolling Stones.

1. One Battle After Another (O bătălie după alta)

2. Hamnet  - ecranizarea romanului cu același nume, de Maggie O'Farrell

3. Black Bag (Operațiunea Black Bag) - poate fi văzut pe SkyShowtime

4. Train Dreams (Trenul din vis) - poate fi văzut pe Netflix

5. Nouvelle Vague

6. It was jus un accident (Un simplu accident) - un film iranian care se află și printre favoritele la Oscar. Poate fi urmărit la Cinema Elvire Popesco

7. No other choice (N-am avut de ales) - un film sud-coreean, cu unul dintre actorii principali din Squid Game. Poate fi văzut la toate marile lanțuri de cinema din țară.  

Topul IMDb pe 2025

Topul realizat de cea mai cunoscută platformă unde filmele pot fi notate arată diferit. Și prezintă cele mai populare producții în rândul publicului, nu al criticilor. 

1. Superman - poate fi văzut pe HBO Max

2. Weapons (Arme) - poate fi văzut pe HBO Max

3. Sinners (Păcătoșii)

4. One Battle After Another (O bătălie după alta)

5. Jurrasic World: Rebirth (Jurrasic World Renașterea)

6. Frankenstein - printre favoritele la Oscar, poate fi văzut pe Netflix

7. Happy Gilmore 2 (Ghinionistul 2)

8. Thunderbolts - poate fi văzut pe Disney + 

9. Mission Impossible: The Final Reckoning (Misiune Imposibilă: Răfuială Finală) - poate fi văzut pe Sky Showtime

10. F1: The Movie 

Filmul cu cele mai multe ovații la Festivalul de Film la Veneția

2025 a venit și cu un record de ovații la Festivalul de Film de la Veneția. 23 de minute au aplaudat spectatorii în picioare după ce au vizionat pelicula The Voice of Hind Rajab (Vocea lui Hind Rajab), povestea reală a unei fetițe din Fâșia Gaza ucisă de forțele israeliene în primele luni ale războiului. Regizoarea tunisiană Kaouther Ben Hania a folosit înregistrările audio originale ale apelurilor telefonice din ultimele ore de viață ale fetiței de 5 ani, blocată într-o mașină alături de rudele moarte, prin care cerea ajutor de la voluntarii Semilunii Roșii. 

Citește și: Premiile Oscar, difuzate în exclusivitate pe YouTube începând din 2029

,,Vocea fiicei mele, Hind, îşi are astăzi ecou în întreaga lume şi ea nu va fi niciodată uitată", a spus mama fetiței. Pelicula îi are ca producători executivi inclusiv pe Joaquin Phoenix, Brad Pitt și Rooney Mara și este printre favoritele la Oscar la categoria ,,Cel mai bun film străin". 

Afișul oficial al filmului ,,The voice of Hind Rajab"
Afișul oficial al filmului ,,The voice of Hind Rajab"
Filme

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Primele locuri din lume care au intrat în anul 2026. Zona de pe glob în care s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Fiica Elenei Lasconi s-a înscris în Partidul Socialist Român! Şi-a postat carnetul de membru: PSR, „continuatorul PCR”
gandul.ro
image
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant. Avertismentul Băncii Mondiale
mediafax.ro
image
Ronaldo, şeful banilor! Top 10 al celor mai bine plătiţi sportivi din lume în 2025: 1,4 miliarde de dolari câştigaţi
fanatik.ro
image
Cum a ajuns România, în 2025, în presa internațională
libertatea.ro
image
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
antena3.ro
image
Cine sunt tinerii care au murit carbonizaţi în accidentul din Găeşti. S-ar fi luat la întrecere cu altă maşină
observatornews.ro
image
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
cancan.ro
image
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
prosport.ro
image
Angajaţii cu venitul minim primesc ajutor de la stat în 2026. Lista beneficiilor oferite anul viitor
playtech.ro
image
SuperSonic! Interviu-eveniment cu Andrei Rațiu, Fotbalistul Anului 2025 la Gala Fanatik: „Putem câștiga cu Turcia! Doar asta avem în cap”. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Declarația obligatorie la ANAF pe care proprietari de locuințe trebuie să o depună până la 25 mai. Altfel, riscă amendă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
PRIMELE imagini cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat de boala lui. Cum arată după chimioterapie și după ce a slăbit 30 de kilograme / FOTO
romaniatv.net
image
Superstiții legate de Revelion. De ce nu este bine să cheltuim pe 1 ianuarie
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice
click.ro
image
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
click.ro
image
Prognoza numerologică pentru 2026. Resetarea cosmică începe acum. De ce acest an este un punct de cotitură pentru noi toți
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Fructele pe care nutriționiștii le recomandă în luna ianuarie. Au proprietăți antiinflamatoare puternice

OK! Magazine

image
Ce este blestemul Kennedy, care a lovit din nou. Detalii șocante, după ce și nepoata lui JFK a murit la doar 35 de ani, lăsând în urmă doi copii mici

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă