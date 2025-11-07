search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Cinci persoane, reținute în dosarul „Fabrica de moșteniri". Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă

Publicat:

Cinci persoane, printre care o femeie notar public, au fost reținute de polițiștii și procurorii DIICOT Constanța în urma unei anchete complexe privind un grup organizat acuzat de falsuri, abuz în serviciu și spălare de bani. În cauză este vizată și o persoană cu funcția de executor judecătoresc.

Cinci persoane au fost reținute în dosarul „Fabrica de moșteniri” FOTO: Poliția română
Cinci persoane au fost reținute în dosarul „Fabrica de moșteniri” FOTO: Poliția română

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, au dispus, pe 6 noiembrie, reținerea a cinci persoane într-un dosar ce vizează săvârșirea mai multor infracțiuni grave: trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, mărturie mincinoasă și spălare a banilor.

Potrivit anchetatorilor, în urma probelor adunate, „astăzi, 7 noiembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Constanța cu propunere de arestare preventivă a celor cinci persoane (dintre care o femeie, care are calitatea de notar public)”, se arată în comunicatul poliției.

Executor judecătoresc vizat de arestare preventivă

În același dosar, „procurorii au formulat propunere de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu cu măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, față de o altă persoană, care are calitatea de executor judecătoresc”, se mai arată în comunicat.

Persoanele implicate sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual și spălare a banilor.

Sprijin din partea mai multor instituții

Anchetatorii au precizat că activitățile din cadrul dosarului, denumit generic „Fabrica de moșteniri”, au beneficiat de sprijinul specialiștilor din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, iar acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanța.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul transmis de DIICOT Constanța.

