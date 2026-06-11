O instanță din România a salvat un cetățean moldovean ce risca să ajungă pe frontul din Ucraina. Era acuzat în Rusia de triplă crimă

Magistrații ieșeni au refuzat să extrădeze un cetățean moldovean acuzat în Rusia de triplă crimă, apreciind că există un risc real ca drepturile sale fundamentale să nu fie respectate dacă ar fi predat autorităților ruse. De asemenea, documentația transmisă de Rusia nu a fost suficientă pentru a clarifica acuzațiile formulate împotriva acestuia.

Ziarul de Iași scrie că Eduard Ș. a intrat în România prin vama Albița pe 6 mai, aflându-se într-un autocar, în tranzit spre aeroportul Otopeni. În România, acesta a fost arestat provizoriu.

Pe 7 mai, Eduard Ș. a fost prezentat judecătorilor. În 2024, Judecătoria din orașul rus Smolensk emisese un mandat național de arestare pe numele cetățeanului moldovean, acuzat că ar fi participat la uciderea a trei persoane în 1998.

Potrivit autorităților ruse, pe 22 iunie 1998, Eduard Ș. și un cetățean rus ar fi cumpărat ilegal un pistol și muniție, după care ar fi mers într-o pădure împreună cu doi cetățeni vietnamezi și un cetățean bulgar. Cei trei ar fi fost împușcați mortal, iar autorii și-ar fi însușit ulterior banii, bijuteriile și autoturismul acestora.

Discuțiile dintre Eduard Ș. și magistrații ieșeni s-au purtat în bună măsură în limba rusă. Moldoveanul a explicat că știe românește, dar termenii juridici îl depășesc.

Eduard Ș. s-a opus extrădării, susținând că se teme pentru viața sa și negând orice implicare în tripla crimă de care este acuzat.

El a afirmat că nu îi cunoaște nici pe presupusul complice, nici victimele și că nu a mai fost în Rusia de la mijlocul anilor ’90. Avocatul său a arătat că acesta a locuit deschis în Republica Moldova timp de decenii, fără să se ascundă de autorități. În fața instanței, moldoveanul a declarat că se teme că, odată ajuns în custodia Rusiei, ar putea fi constrâns să facă mărturisiri false.

Judecătorii au apreciat că, deși condițiile generale pentru extrădare erau îndeplinite, există un risc real ca Eduard Ș. să nu beneficieze în Rusia de un proces echitabil.

Instanța a invocat retragerea Rusiei din sistemul european de protecție a drepturilor omului și rapoarte ONU care semnalează deteriorarea situației drepturilor fundamentale, inclusiv utilizarea pe scară largă a torturii și a relelor tratamente în penitenciare, precum și cazuri de recrutare forțată a deținuților pentru războiul din Ucraina.

În consecință, magistrații au respins cererea de arestare provizorie și au dispus punerea sa în libertate.

După ce a fost lăsat liber, Eduard Ș. a plecat din România, iar restul procedurilor s-au desfășurat în lipsa lui.

Pe 18 mai, judecătorii au constatat că Ministerul Justiției nu trimisese încă niciun document, așa că dezbaterile au fost amânate pentru ziua de 9 iunie. De această dată, ministerul a răspuns. Rusia nu trimisese nicio informație suplimentară.

Între timp, Eduard Ș. a părăsit România, iar procedura de extrădare a rămas fără obiect. În lipsa unor documente suplimentare transmise de autoritățile ruse și a prezenței persoanei solicitate pe teritoriul țării, Curtea de Apel Iași a închis dosarul, fără a se pronunța asupra temeiniciei acuzațiilor formulate împotriva acestuia.