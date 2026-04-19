Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Masacru în SUA: opt copii uciși într-un atac armat în Louisiana. Atacatorul, împușcat mortal de poliție

Un atac armat extrem de violent a avut loc duminică dimineață în Shreveport, Louisiana, unde opt copii cu vârste cuprinse între 1 și 14 ani au fost uciși. Incidentul este descris de autoritățile drept o „dispută domestică”. Este considerat unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria recentă a orașului.

Opt copii au murit, poliția a deschis o anchetă. FOTO: captură video X
Opt copii au murit, poliția a deschis o anchetă. FOTO: captură video X

Focurile de armă au fost trase în jurul orei 05:00 (ora locală), când un atacator a împușcat 10 persoane. Suspectul a fugit de la locul faptei, dar a fost urmărit de forțele de ordine și împușcat mortal.

Primarul orașului, Tom Arceneaux, a declarat că întreaga comunitate este devastată de tragedie.

„Avem familii îndurerate, polițiști afectați, personal medical marcat de cele întâmplate. Este o tragedie care lovește întreaga comunitate”, a spus acesta, conform BBC.

Atacul s-a desfășurat în mai multe locuințe de pe aceeași stradă, iar toate victimele omorâte sunt minori. Autoritățile nu au făcut publice identitățile victimelor sau ale atacatorului, însă au precizat că unele dintre victime erau rude cu acesta.

După comiterea atacului, suspectul ar fi furat o mașină și a încercat să fugă, fiind urmărit de poliție într-un alt cartier, unde a fost împușcat mortal.

Șeful poliției din Shreveport, Wayne Smith, a declarat că ancheta este în desfășurare și se realizează cu sprijinul Poliției din Louisiana și al altor instituții.

Guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a transmis că este „profund îndurerat” de cele întâmplate și a mulțumit echipelor de intervenție pentru reacția rapidă.

De asemenea, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a descris incidentul drept o „tragedie sfâșietoare”, exprimându-și solidaritatea cu victimele și familiile acestora.

