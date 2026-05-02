Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
Cetățean georgian urmărit național, prins în Brașov. Avea mandat de arestare pentru extrădare în Ucraina

Polițiștii brașoveni au reținut joi, 30 aprilie, un cetăţean georgian, aflat în urmărire naţională în vederea extrădării în Ucraina, pentru constituirea unui grup infracţional organizat.

Cetățeanul georgian reținut de polițiști/FOTO: IGPR
„La data de 30 aprilie a.c., în jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au fost sesizați de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București cu privire la necesitatea efectuării de investigații pentru identificarea unui autovehicul, despre care existau date că s-ar afla în județul Brașov”, transmite Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) într-un comunicat.

Vehiculul a fost găsit în Brașov, iar polițiștii au început demersurile pentru identificarea șoferului, fiind vorba de un bărbat de 39 de ani, cetățean georgian.

Pe numele lui exista un mandat de arestare emis de Curtea de Apel București, pentru extrădare în Ucraina, unde este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, vătămare corporală și înșelăciune.

Polițiștii din Brașov au găsit rapid locul unde se ascundea bărbatul, iar a doua zi dimineață, cu sprijinul luptătorilor de la Acțiuni Speciale, l-au arestat în baza mandatului emis pe numele lui.

După ce a fost prins, bărbatul a fost preluat și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă în vederea continuării procedurilor judiciare.

Top articole

image
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
digi24.ro
image
Sondaj CURS în pragul moțiunii. Câți români cer demisia lui Ilie Bolojan și care este intenția de vot în plină criză politică
stirileprotv.ro
image
Diana Buzoianu “a angajat” o pisică la minister. Subalternii au primit chiar și un mail despre cum să se poarte cu noua “colegă”, Leia. Gândul publică mailul
gandul.ro
image
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
mediafax.ro
image
Atmosferă incendiară la U Craiova – Dinamo! Câte bilete au vândut oltenii: șanse mari de sold-out
fanatik.ro
image
Trump vrea taxe de 25% pe mașinile europene. De ce decizia ar putea afecta și România
libertatea.ro
image
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Un chioşc „uitat” de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Fructele verii vor ajunge mai târziu pe tarabe. Motivul pentru care le vom găsi mai rar, la prețuri mai mari
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
cancan.ro
image
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
newsweek.ro
image
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
prosport.ro
image
ROBOR vs IRCC: care este diferența și în funcţie de ce alegi creditul. Ghid clar pentru cei vor să ia bani de la banca
playtech.ro
image
Decizie de ultim moment luată de Antena 1! Cum vrea postul TV să limiteze pierderile generate de Campionatul Mondial
fanatik.ro
image
Inflație de 20% până la finalul anului, dacă moțiunea trece: „Mi-e teamă că un euro poate ajunge la 6 lei destul de repede”. Sfatul unui economist pentru PSD
ziare.com
image
FOTO ”A ajuns un om fără adăpost”. Fotografia care a făcut înconjurul lumii: ”Cred că glumești”
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Povestea stațiunii Vama Veche. Cum a ajuns un fost sat pescăresc locul preferat al tinerilor de 1 Mai și nu numai
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Nașul lui Sorin Grindeanu, consultant discret într-o companie de stat. Legături de familie și controverse în jurul Hidroelectrica
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
click.ro
image
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
click.ro
image
Tortul regal de acum 105 ani, readus la viață: rețeta cu fistic a Principelui Nicolae
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
historia.ro
Click!

image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
image
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Meghan Markle, duelul eleganței, formei fizice și-al ridurilor. Cine sfidează mai grațios trecerea timpului?

Click! Pentru femei

image
Ce l-a rugat Rita Wilson pe soțul ei, Tom Hanks, să facă în caz că ea murea de cancer

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață