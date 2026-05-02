Video Cetățean georgian urmărit național, prins în Brașov. Avea mandat de arestare pentru extrădare în Ucraina

Polițiștii brașoveni au reținut joi, 30 aprilie, un cetăţean georgian, aflat în urmărire naţională în vederea extrădării în Ucraina, pentru constituirea unui grup infracţional organizat.

„La data de 30 aprilie a.c., în jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au fost sesizați de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București cu privire la necesitatea efectuării de investigații pentru identificarea unui autovehicul, despre care existau date că s-ar afla în județul Brașov”, transmite Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) într-un comunicat.

Vehiculul a fost găsit în Brașov, iar polițiștii au început demersurile pentru identificarea șoferului, fiind vorba de un bărbat de 39 de ani, cetățean georgian.

Pe numele lui exista un mandat de arestare emis de Curtea de Apel București, pentru extrădare în Ucraina, unde este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, vătămare corporală și înșelăciune.

Polițiștii din Brașov au găsit rapid locul unde se ascundea bărbatul, iar a doua zi dimineață, cu sprijinul luptătorilor de la Acțiuni Speciale, l-au arestat în baza mandatului emis pe numele lui.

După ce a fost prins, bărbatul a fost preluat și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă în vederea continuării procedurilor judiciare.