Joi, 2 Octombrie 2025
Noul manager al Spitalului de Copii din Iași promite aplicarea măsurilor pentru siguranța pacienților

Publicat:

Radu Constantin Luca, noul manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, a anunțat că va începe implementarea măsurilor recomandate de raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății și că va comunica deschis cu toate autoritățile sanitare. Medicul a subliniat că infecțiile nosocomiale există în întreaga lume, dar că respectarea protocoalelor este esențială pentru a le limita.

Radu Constantin Luca este noul manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” FOTO: Captură video
Radu Constantin Luca este noul manager al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” FOTO: Captură video

Radu Constantin Luca a preluat funcția de manager după demiterea Cătălinei Ionescu, decizie luată de Consiliul Județean Iași. Joi, el a recunoscut că mandatul său a început într-un context dificil.

Am preluat mandatul într-o perioadă dificilă, marcată de controverse, investigații și suferință”, a declarat Luca, citat de News.ro.

El a adăugat că spitalul trebuie să-și îmbunătățească modul de funcționare pentru a proteja pacienții: „Infecții nosocomiale există peste tot în lume, însă trebuie luate măsurile conform protocoalelor, pentru a reduce fenomenul și a combate răspândirea acestora. Această tragedie ne obligă pe toți să îmbunătățim modul în care funcționează spitalul”.

Măsuri concrete și comunicare transparentă

Managerul a precizat că instituția va respecta toate recomandările raportului Ministerului Sănătății și va monitoriza strict aplicarea procedurilor medicale: „Vom începe aplicarea măsurilor impuse în Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății. Vom comunica deschis și transparent cu toate autoritățile sanitare și vom monitoriza îndeaproape aplicarea procedurilor și respectarea standardelor de siguranță medicală. Fac apel la întregul colectiv al spitalului pentru a sprijini și respecta toate măsurile pe care le vom lua în această perioadă, astfel încât să redăm părinților încrederea și să ne îndeplinim misiunea de a îngriji cu responsabilitate micii pacienți”.

Raportul Ministerului Sănătății: deficiențe grave

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că rapoartele Inspecției Sanitare de Stat și ale Corpului de Control au evidențiat „deficiențe grave” privind aplicarea procedurilor pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale. În plus, au fost semnalate nereguli legate de numirea în funcție a șefei Secției ATI și a medicului epidemiolog din spital.

Rogobete a precizat că aceste rapoarte vor fi trimise Parchetului General și a subliniat că, deși în 2024 au fost efectuate controale similare, recomandările nu au fost puse în aplicare.

Iaşi

