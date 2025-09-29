Detaliile cumplite descrise de o mamă care și-a pierdut fetița la spitalul din Iași: „Am ajuns pentru deshidratare, acum realizez că acolo se murea”

Mama unei fetițe de trei luni care a murit la Spitalul Sfânta Maria din Iași a povestit că a ajuns pentru o simplă deshidratare și a plecat cu copilul pierdut, prima victimă a unei infecții care a ucis șapte copii și a infectat alți doi în doar trei săptămâni.

Fetița a fost depistată cu bacteria Serratia marcescens pe 7 septembrie și transferată o săptămână mai târziu la București din cauza stării grave și a unei alte afecțiuni.

„Ea era, practic, deshidratată, am ajuns acolo pentru deshidratare. Pentru nicio altă problemă. Nu ceva viral, nu nimic. Acum realizez și eu că am fost exact la momentul nepotrivit la spital. Acum realizez că acolo, practic, se murea. Pentru că eu, când am ajuns săptămâna trecută în ATI, chiar un copil a murit. Avea 8 ani”, a povestit Oana Ivasciuc, mama fetiței, potrivit observator.

În acest interval, șapte copii au murit, cu vârste cuprinse între câteva zile și 12 ani, iar alți doi au fost infectați. Anchetele preliminare arată că Spitalul Sfânta Maria a raportat abia pe 15 septembrie cazul primei fetițe către Direcția de Sănătate Publică (DSP), la o săptămână după diagnostic, timp în care alți doi copii s-au infectat, iar unul a decedat. Instituția a reacționat abia patru zile mai târziu, întârzierea fiind criticată de părinți și autorități.

Control extins și demiteri după tragedia de la spitalul pediatric din Iași

În urma tragediei, managerul spitalului a fost demis, deși a rămas în funcția de director medical, iar conducerea DSP Iași este acuzată că nu a intervenit la timp. Surse din presă au semnalat că șefa DSP nu a fost prezentă nici măcar la vizita ministrului Sănătății, iar angajați ai instituției prezenți la fața locului au evitat contactul cu presa.

Spitalul a primit o amendă de 50.000 de lei pentru nerespectarea protocoalelor în cazul infecțiilor nosocomiale, iar epidemiologul spitalului și un medic de la ATI au fost sancționați cu câte 10.000 de lei fiecare.

Ministrul Alexandru Rogobete a precizat că raportul Corpului de Control va fi făcut public pentru a asigura transparență și responsabilitate, fără a exclude noi demiteri și sancțiuni. „Nepăsarea, indolența, dezordinea și haosul administrativ nu vor fi tolerate. Cine nu își face treaba, pleacă acasă – indiferent de cine este pus acolo!”, a subliniat oficialul.

În paralel, Ministerul Sănătății va implementa măsuri concrete pentru prevenirea unor tragedii similare. Va fi creat programul național AP-IAAM, destinat achiziției de dezinfectanți, echipamente de protecție, filtre HEPA și consumabile pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale.

Vor fi operate modificări legislative și training obligatoriu pentru tot personalul medical privind prevenirea infecțiilor nosocomiale. Echipele secțiilor ATI vor fi extinse cu personal specializat, inclusiv cu posibilitatea includerii medicilor epidemiologi în normativul de personal, iar nerespectarea protocoalelor de control și monitorizare a infecțiilor nosocomiale va fi sancționată imediat și clar.

Ministrul a subliniat că tragedia nu a fost cauzată de lipsa echipamentelor sau a resurselor, ci de nerespectarea protocoalelor și reacția întârziată a instituțiilor. Controlul este în desfășurare, iar Ministerul Sănătății va reveni cu toate concluziile într-un mod transparent.