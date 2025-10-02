Video Aviz de funcționare emis ilegal la secția ATI de la Spitalul Sfânta Maria, unde au murit șapte copii. Rogobete: „Se intră ca în gară”

Avizul de funcționare al secției de Terapie Intensivă (ATI) de la Spitalul Clinic „Sfânta Maria” din Iași a fost emis ilegal, iar neregulile descoperite de Ministerul Sănătății sunt grave, a anunțat joi ministrul Alexandru Rogobete. Acesta a solicitat public demiterea directorului medical, precum și a șefei secției ATI, care ocupă ilegal această funcție.

Ministrul a prezentat concluziile anchetelor desfășurate în urma unui focar de infecții cu bacteria Serratia marcescens, care a afectat 9 copii internați în secția ATI. Șapte dintre ei au murit. Anchetele au arătat că spitalul nu a implementat nicio măsură recomandată în raportul Corpului de Control din 2024 și au fost descoperite deficiențe administrative și procedurale majore.

Aviz emis ilegal și nereguli grave

„Avizul de funcţionare pentru această unitate a fost emis ilegal. Nu există în Terapie Intensivă chiuvete cu apă caldă și apă rece, conform prevederilor legale, pentru spălarea mâinilor personalului medical”, a declarat Rogobete. „Secția ATI a primit aviz în anul 2025 în urma unei evaluări făcute de DSP Iași, însă acesta a fost emis ilegal.”

Controlul a scos la iveală și probleme legate de personalul medical. Șefa secției ATI nu este cadru universitar, așa cum prevede legea, iar medicul epidemiolog nu a putut prezenta documente care să ateste promovarea examenului profesional.

„Medicul interimar șef al secției ATI nu este cadru universitar și nu s-a putut face dovada despre modul în care a fost numită”, a explicat ministrul.

Inspecția Sanitară de Stat a constatat „deficiențe grave” în aplicarea protocoalelor pentru limitarea răspândirii infecțiilor.

Secția ATI „ca în gară”

„În secția ATI se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienți sau aparținători, nu există locuri dedicate pentru dezinfecția mâinilor, nici echipamente de protecție corespunzătoare. Lipsa chiuvetelor și a protocoalelor pentru filtre HEPA au contribuit la extinderea rapidă a focarului”, a subliniat Rogobete.

Ministrul a mai precizat că spitalul nu a putut demonstra ce substanțe biocide utilizează pentru dezinfectare și că procedurile de curățare și dezinfecție nu sunt respectate. „Discutăm de nereguli grave în aplicarea protocoalelor naționale”, a mai adăugat el.

Raportul va fi transmis Parchetului

Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat va fi transmis Parchetului General pentru verificări suplimentare. „De ce nimeni nu s-a sesizat până în momentul acestui control, Parchetul va aduce aceste răspunsuri”, a afirmat ministrul.

Potrivit lui Rogobete, în 2024 au mai existat controale care au identificat nereguli, însă niciuna dintre recomandările lăsate atunci nu a fost implementată. „Niciuna dintre măsurile lăsate de Corpul de Control al ministrului Sănătății nu a fost aplicată la Spitalul Clinic „Sfânta Maria” din Iași”, a concluzionat ministrul.

Ministrul Alexandru Rogobete a catalogat situația de la secția ATI drept „un haos administrativ și procedural pe care nu l-am mai întâlnit în multe spitale”.

„Discutăm de o încălcare gravă a protocoalelor și a bunului simț. (...)Am solicitat demiterea managerului acestei unități sanitare, pentru că nu-l pot demite, nefiind spitalul în subordinea Ministerului Sănătății. Am văzut că s-a întors în poziția de director medical. Nu cred că ne putem juca cu pozițiile de conducere. Solicit public demisia acestei doamne și din poziția de director medical. De asemenea, solicit demiterea din funcția de șef ATI a persoanei care ocupă ilegal această funcție”, a declarat ministrul.

Amintim că analizele de laborator efectuate la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” au confirmat prezența bacteriei Serratia Marcescens în scurgerea unei chiuvete din unitatea de terapie intensivă.

În ultimele trei săptămâni, nouă copii internați în ATI au fost diagnosticați cu infecție cu Serratia marcescens, dintre care șapte au decedat. Victimele aveau vârste diferite, cel mai mic pacient fiind un nou-născut de câteva zile, iar cel mai mare având 12 ani.

Anchetele preliminare au arătat că Spitalul Sfânta Maria a raportat abia pe 15 septembrie cazul primei fetițe către Direcția de Sănătate Publică (DSP), la o săptămână după diagnostic, timp în care alți doi copii s-au infectat, iar unul a decedat. Instituția a reacționat abia patru zile mai târziu, întârzierea fiind criticată de părinți și autorități.