Rogobete, despre situația de la Spitalul Sfânta Maria din Iași: „Un haos administrativ și procedural mai mare nu am văzut niciodată. Nu s-a respectat niciun protocol”

Ministrul Sănătății a vorbit, miercuri seara, la Antena 3 CNN, despre concluziile verificărilor efectuate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șase copii au murit în ultimele săptămâni în secția de ATI. „Un haos administrativ și procedural mai mare nu am văzut niciodată”, a afirmat Alexandru Rogobete.

„Mâine, voi transmite Pachetului general raportul Corpului de control al Ministrului Sănătății și raportului Inspecției sanitare de Stat pentru că există o serie de neconcordanțe”, a anunțat ministrul.

Alexandru Rogobete a caracterizat în termeni duri situația de la Spitalul Sfânta Maria din Iași:

„Un haos administrativ și procedural mai mare nu am văzut niciodată. Nu s-a respectat niciun protocol”, a spus ministrul, adăugând că nimeni din spital „nu a fost stare să îmi explice cap- coadă ce au făcut atunci când am văzut primul caz”.

Ministrul Alexandru Rogobete precizase anterior că raportul Corpului de Control va fi făcut public pentru a asigura transparență și responsabilitate, fără a exclude noi demiteri și sancțiuni. „Nepăsarea, indolența, dezordinea și haosul administrativ nu vor fi tolerate. Cine nu își face treaba, pleacă acasă – indiferent de cine este pus acolo!”, a subliniat oficialul.

Amintim că analizele de laborator efectuate la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” au confirmat prezența bacteriei Serratia Marcescens în scurgerea unei chiuvete din unitatea de terapie intensivă.

În ultimele trei săptămâni, nouă copii internați în ATI au fost diagnosticați cu infecție cu Serratia marcescens, dintre care șapte au decedat. Victimele aveau vârste diferite, cel mai mic pacient fiind un nou-născut de câteva zile, iar cel mai mare având 12 ani.

Anchetele preliminare au arătat că Spitalul Sfânta Maria a raportat abia pe 15 septembrie cazul primei fetițe către Direcția de Sănătate Publică (DSP), la o săptămână după diagnostic, timp în care alți doi copii s-au infectat, iar unul a decedat. Instituția a reacționat abia patru zile mai târziu, întârzierea fiind criticată de părinți și autorități.

Managerul spitalului a fost demis, deși a rămas în funcția de director medical, iar conducerea DSP Iași este acuzată că nu a intervenit la timp. Surse din presă au semnalat că șefa DSP nu a fost prezentă nici măcar la vizita ministrului Sănătății, iar angajați ai instituției prezenți la fața locului au evitat contactul cu presa.

Spitalul a primit o amendă de 50.000 de lei pentru nerespectarea protocoalelor în cazul infecțiilor nosocomiale, iar epidemiologul spitalului și un medic de la ATI au fost sancționați cu câte 10.000 de lei fiecare.



