search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Rogobete, despre situația de la Spitalul Sfânta Maria din Iași: „Un haos administrativ și procedural mai mare nu am văzut niciodată. Nu s-a respectat niciun protocol”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Sănătății a vorbit, miercuri seara, la Antena 3 CNN, despre concluziile verificărilor efectuate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șase copii au murit în ultimele săptămâni în secția de ATI. „Un haos administrativ și procedural mai mare nu am văzut niciodată”, a afirmat Alexandru Rogobete. 

Rogobete a vorbit despre raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății. FOTO gov.ro
Rogobete a vorbit despre raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății. FOTO gov.ro

„Mâine, voi transmite Pachetului general raportul Corpului de control al Ministrului Sănătății și raportului Inspecției sanitare de Stat pentru că există o serie de neconcordanțe”, a anunțat ministrul.

Alexandru Rogobete a caracterizat în termeni duri situația de la Spitalul Sfânta Maria din Iași:

„Un haos administrativ și procedural mai mare nu am văzut niciodată. Nu s-a respectat niciun protocol”, a spus ministrul, adăugând că nimeni din spital „nu a fost stare să îmi explice cap- coadă ce au făcut atunci când am văzut primul caz”.

Ministrul Alexandru Rogobete precizase anterior că raportul Corpului de Control va fi făcut public pentru a asigura transparență și responsabilitate, fără a exclude noi demiteri și sancțiuni. „Nepăsarea, indolența, dezordinea și haosul administrativ nu vor fi tolerate. Cine nu își face treaba, pleacă acasă – indiferent de cine este pus acolo!”, a subliniat oficialul.  

Amintim că analizele de laborator efectuate la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” au confirmat prezența bacteriei Serratia Marcescens în scurgerea unei chiuvete din unitatea de terapie intensivă. 

În ultimele trei săptămâni, nouă copii internați în ATI au fost diagnosticați cu infecție cu Serratia marcescens, dintre care șapte au decedat. Victimele aveau vârste diferite, cel mai mic pacient fiind un nou-născut de câteva zile, iar cel mai mare având 12 ani.

Anchetele preliminare au arătat că Spitalul Sfânta Maria a raportat abia pe 15 septembrie cazul primei fetițe către Direcția de Sănătate Publică (DSP), la o săptămână după diagnostic, timp în care alți doi copii s-au infectat, iar unul a decedat. Instituția a reacționat abia patru zile mai târziu, întârzierea fiind criticată de părinți și autorități.

Managerul spitalului a fost demis, deși a rămas în funcția de director medical, iar conducerea DSP Iași este acuzată că nu a intervenit la timp. Surse din presă au semnalat că șefa DSP nu a fost prezentă nici măcar la vizita ministrului Sănătății, iar angajați ai instituției prezenți la fața locului au evitat contactul cu presa.

Spitalul a primit o amendă de 50.000 de lei pentru nerespectarea protocoalelor în cazul infecțiilor nosocomiale, iar epidemiologul spitalului și un medic de la ATI au fost sancționați cu câte 10.000 de lei fiecare.


Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
digi24.ro
image
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
gandul.ro
image
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
mediafax.ro
image
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe apropiatul lui Călin Georgescu
fanatik.ro
image
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor
libertatea.ro
image
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat
digi24.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
observatornews.ro
image
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
playtech.ro
image
Evenimentul grandios la care a luat parte Darius Olaru de la FCSB. A fost însoțit de soție, dar și de alți fotbaliști cunoscuți
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit, în Neamț. Rudele bărbatului susțin că aceasta îi datora bani
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
Ajutor de stat pentru motorină. A început deja depunerea cererilor
mediaflux.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ
click.ro
image
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
click.ro
image
Horoscop luna octombrie 2025. Cinci zodii au karma de partea lor și își vor schimba destinul cu 180 de grade
click.ro
Regina Letizia si sora sa, Telma Ortiz Profimedia 3 jpg
După ce Regina Letizia a împărțit același bărbat cu propria sa soră, viața Telmei Ortiz a ajuns ținta ironiilor
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
iancu de hunedoara
Bătălia de pe Ialomița: Victoria zdrobitoare a lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ

OK! Magazine

image
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Cine face lumină în privința paternității prințului

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe