Bacteria Serratia, depistată în scurgerea unei chiuvete de la ATI a spitalului din Iași. Nouă copii infectați, șapte decese

Analizele de laborator efectuate la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” au confirmat prezența bacteriei Serratia marcescens în scurgerea unei chiuvete din unitatea de terapie intensivă.

Probele prelevate pe 24 septembrie 2025 au arătat contaminarea scurgerii unei chiuvete din ATI. În același timp, a fost depistată și bacteria Pseudomonas, recunoscută pentru rezistența ridicată la tratamente și pentru riscul crescut de infectare. Acest lucru nu înseamnă că scurgerea respectivă este și sursa principală de contaminare, potrivit observator.

Ancheta epidemiologică este în desfășurare pentru a determina modul exact de transmitere.

Nouă copii infectați, șapte decese

În ultimele trei săptămâni, nouă copii internați în ATI au fost diagnosticați cu infecție cu Serratia marcescens, dintre care șapte au decedat. Victimele aveau vârste diferite, cel mai mic pacient fiind un nou-născut de câteva zile, iar cel mai mare având 12 ani.

Anchetele preliminare arată că Spitalul Sfânta Maria a raportat abia pe 15 septembrie cazul primei fetițe către Direcția de Sănătate Publică (DSP), la o săptămână după diagnostic, timp în care alți doi copii s-au infectat, iar unul a decedat. Instituția a reacționat abia patru zile mai târziu, întârzierea fiind criticată de părinți și autorități.

În urma tragediei, managerul spitalului a fost demis, deși a rămas în funcția de director medical, iar conducerea DSP Iași este acuzată că nu a intervenit la timp. Surse din presă au semnalat că șefa DSP nu a fost prezentă nici măcar la vizita ministrului Sănătății, iar angajați ai instituției prezenți la fața locului au evitat contactul cu presa.

Spitalul a primit o amendă de 50.000 de lei pentru nerespectarea protocoalelor în cazul infecțiilor nosocomiale, iar epidemiologul spitalului și un medic de la ATI au fost sancționați cu câte 10.000 de lei fiecare.

Ministrul Alexandru Rogobete a precizat că raportul Corpului de Control va fi făcut public pentru a asigura transparență și responsabilitate, fără a exclude noi demiteri și sancțiuni. „Nepăsarea, indolența, dezordinea și haosul administrativ nu vor fi tolerate. Cine nu își face treaba, pleacă acasă – indiferent de cine este pus acolo!”, a subliniat oficialul.