„Neam ucis de nosocomiale”. 560 de candele au fost aprinse la Iași în memoria copiilor morți la Spitalul „Sfânta Maria”

Sâmbătă, 4 octombrie, la inițiativa organizației Declic, centrul orașului Iași a fost luminat de un mesaj emoționant, scris din candele aprinse: „Neam ucis de nosocomiale.”

Potrivit reprezentanților organizației, 560 de candele au fost aprinse în memoria copiilor care și-au pierdut viața la Spitalul „Sfânta Maria”.

„Am aprins 560 de candele în memoria copiilor morți la spitalul St. Maria, în seara aceasta la Iași. Le mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă această veghe. A fost cu multă tristețe în suflete. Le suntem recunoscători și tuturor celor implicați în campania „Raportați infecțiile intraspitalicești”. O campanie începută în urmă cu 5 ani, care are nevoie de semnăturile voastre ca să aibă impact în continuare”, a transmis pe Facebook organizația nonprofit Declic.

„Murim cu zile de la infecții intraspitaliceşti. Raportați adevărul” se poate vedea pe un banner afișat pe fundal.

Evenimentul vine pe fondul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte copii au murit din cauza infecției cu bacteria Serratia marcescens, un agent patogen rezistent și periculos, depistat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

Conform informațiilor oficiale, în ultimele trei săptămâni, nouă copii internați în ATI au fost diagnosticați cu infecția, iar șapte dintre aceștia au decedat. Victimele aveau vârste cuprinse între câteva zile și 12 ani.

Infecţii nosocomiale neraportate şi protocoale nerespectate

România se confruntă de ani de zile cu o problemă gravă de subraportare a infecțiilor nosocomiale, deși aceste cazuri influențează direct sănătatea și rata mortalității din spitale.

Anchetele preliminare efectuate de autorități arată că Spitalul „Sfânta Maria” a raportat primul caz de infecție către Direcția de Sănătate Publică (DSP) abia pe 15 septembrie, la o săptămână după diagnosticare. În acel interval, alți doi copii s-au infectat, iar unul dintre ei a murit. De asemenea, şi DSP ar fi reacționat abia după patru zile, ceea ce a întârziat intervențiile necesare.

Pe 1 octombrie, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a efectuat o vizită la Spitalul „Sfânta Maria” și a criticat dur modul în care conducerea unității a gestionat situația.

„Ce am identificat la Iași, la o primă privire, când am hotărât sâmbătă să mă duc să văd cum stă situația: un haos administrativ și procedural mai mare ca la Iași eu nu am văzut niciodată niciunde. De la managerul interimar, la șeful de secție, la epidemiologul spitalului, la directorul medical, nu au fost în stare să îmi explice cap-coadă ce au făcut atunci când a apărut primul caz. Pentru că prima mea întrebare a fost care au fost măsurile pe care le-ați luat?”, a declarat ministrul.

Oficialul a explicat că măsurile de control ar fi trebuit luate imediat după depistarea primului pacient infectat.

„În momentul în care au avut primul caz, ținând cont că vorbim aici de o secție de neonatologie, de ATI, de nou-născuți, copii și așa mai departe, ar fi trebuit să se activeze în maximum 24 de ore și a doua zi să preleveze teste de microbiologie de pe suprafețe din cât mai multe puncte din această unitate sanitară, pentru a identifica dacă germenele este deja răspândit sau nu”, a adăugat Alexandru Rogobete.