Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
Will Smith, în centrul unui nou scandal. A fost dat în judecată pentru „comportament de prădător” și practici de tip „grooming”

Publicat:

Will Smith se află în centrul unui nou scandal la Hollywood, după ce un muzician care a făcut parte din turneul său din 2025 l-a dat în judecată pentru „comportament de prădător” și practici de tip „grooming”.

Will Smith se confruntă cu acuzaţii grave. FOTO: EPA-EFE
Will Smith se confruntă cu acuzaţii grave. FOTO: EPA-EFE

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, Brian King Joseph, un violonist care a participat la turneul din 2025 al cunoscutului actor și rapper american Will Smith, a deschis un proces la Curtea Superioară din California, în care susține că a fost „pregătit” pentru exploatare sexuală și că, ulterior, a fost concediat în mod abuziv, după ce a raportat un incident suspect petrecut într-un hotel din Las Vegas.

În acțiunea intentată în instanță sunt vizați atât Will Smith, cât și compania acestuia, Treyball Studios Management.

Brian King Joseph afirmă că a fost angajat pentru turneul de promovare a albumului „Based on a True Story”, după ce a urcat pentru prima dată pe scenă alături de Smith în decembrie 2024. Conform plângerii, pe parcursul colaborării, artistul ar fi făcut mai multe remarci cu tentă personală, una dintre ele fiind: „Tu și cu mine avem o legătură atât de specială, pe care nu o am cu nimeni altcineva”.

Potrivit plângerii sale, cel mai tensionat episod ar fi avut loc în martie 2025, în timpul unei opriri a turneului la Las Vegas.

Brian King Joseph susține că, în acea perioadă, geanta sa și cardul de acces în camera de hotel au dispărut pentru câteva ore, fiind returnate ulterior. În noaptea respectivă, la întoarcerea în cameră, ar fi descoperit semne clare că cineva ar fi pătruns înăuntru fără acordul său: șervețele umede, medicamente HIV eliberate pe numele altei persoane și un bilet pe care scria: „Brian, mă întorc cel târziu la 5.30, doar noi, Stone F”.

Violonistul afirmă că aceste indicii l-au făcut să creadă că „o persoană necunoscută urma să se întoarcă în cameră pentru a avea relații sexuale” cu el şi, în documentele depuse la instanță, el subliniază că membrii echipei de management a turneului erau „singurele persoane care aveau acces” la camera sa, ceea ce i-a amplificat suspiciunile legate de incident.

Potrivit declarațiilor sale, a anunțat imediat securitatea hotelului, precum și reprezentanți ai lui Will Smith și a raportat situația prin intermediul unei linii de poliție pentru cazuri non-urgente. Cu toate acestea, susține el, reacția ulterioară a fost una ostilă, fiind ironizat și „umilit” de un membru al echipei de management. În plus, la scurt timp, contractul său ar fi fost reziliat, fiind acuzat că ar fi inventat întreaga poveste.

În proces, Brian King Joseph afirmă că încetarea colaborării i-a provocat simptome de stres posttraumatic și pierderi financiare semnificative, solicitând despăgubiri pentru concediere abuzivă și represalii.

Ce spune avocatul lui Will Smith

Echipa juridică a lui starului de la Hollywood Will Smith respinge însă ferm toate aceste acuzaţii. Avocatul actorului, Allen B. Grodsky, a declarat că afirmațiile violonistului sunt „false, nefondate și iresponsabile”.

„Ele sunt respinse categoric, iar noi vom folosi toate mijloacele legale disponibile pentru a răspunde acestor acuzații și pentru a ne asigura că adevărul va ieși la iveală”, a transmis apărătorul starului.

Scandalul apare într-un context deja complicat pentru Will Smith, a cărui revenire muzicală nu a avut impactul scontat. „Based on a True Story” este primul album lansat de artist după o pauză de 20 de ani și face trimitere, parțial, la incidentul din 2022, când Will Smith l-a lovit pe Chris Rock pe scena Premiilor Oscar.

În ciuda turneului de promovare, albumul a avut, însă, un parcurs modest, nereușind să intre în topurile principale și clasându-se doar o singură săptămână pe locul 79 în topul britanic al descărcărilor de albume.

Nici criticii din domeniul muzical nu au fost mai îngăduitori. Într-o recenzie publicată de Pitchfork, notată cu 2,4 din 10, criticul Stephen Kearse a descris albumul drept lipsit de coerență și profunzime artistică: „«Based on a True Story» nu are liniștea firească a unui artist aflat în zona sa de confort și nici jocul relaxat al unuia care se eliberează în propriul sanctuar. Este o platformă de campanie, lipsită de perspectivă sau stil, dezinteresată de narațiune sau chiar de construcție, dar mereu pe mesaj: «Vă rog, primiți-mă înapoi»”.

