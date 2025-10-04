Ministrul Sănătății reacționează la declaraţiile lui Costel Alexe despre chiuvetele de la ATI din Spitalul Sf Maria: „O dovadă de inconștiență"

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, afirmă că declaraţiile făcute vineri la Consiliul Judeţean (CJ) Iaşi despre grupurile sanitare şi chiuvetele din saloanele ATI de la Spitalul de Pediatrie „Sf Maria” reprezintă „o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate".

„Am urmărit acum, târziu, declaraţiile făcute la Consiliul Judeţean Iaşi şi trebuie să spun răspicat: este o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate! Cum să prezinţi public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare şi chiuvete în fiecare salon ATI şi să afirmi că ele există, când realitatea din teren arată exact contrariul? Am fost acolo personal şi am văzut: în saloanele ATI de la Iaşi NU există nicio chiuvetă! Poate există în planuri şi în facturi, dar în realitate nu sunt acolo”, a scris ministrul Rogobete, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă.

„Nu personalul medical trebuie să fie tras la răspundere, ci cei care au girat şi validat astfel de nereguli”

Potrivit ministrului, ar fi o situaţie „extrem de gravă” dacă în acest caz s-a semnat recepţia unor lucrări diferit de ce există în realitate în saloanele spitalului.

„Întrebarea este simplă şi gravă: s-a semnat recepţia unor lucrări diferit faţă de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situaţie extrem de gravă, care nu mai ţine doar de administraţie defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieţii pacienţilor. Ne mai jucăm mult de-a politica pe viaţa oamenilor? Refuz să accept ca pacienţii şi medicii să fie victimele unor jocuri administrative sau politice. Nu personalul medical trebuie să fie tras la răspundere, ci cei care au girat şi validat astfel de nereguli. Responsabilitatea nu se pasează, ci se asumă!", a mai spus ministrul Sănătăţii.

Costel Alexe: „Se vede foarte clar că acolo sunt grupuri sanitare cu chiuvetă”

Vineri, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe, a negat informaţiile potrivit cărora în ATI sau în saloanele de la Spitalul „Sfânta Maria” nu ar fi chiuvete, acesta menţionând că saloanele au grupuri sanitare cu chiuvetă, iar la intrarea în salon sunt dispozitive cu dezinfectanţi, potrivit Agerpres.

„În spaţiul public s-a rostogolit informaţia că în secţia ATI sau că în Spitalul 'Sfânta Maria' nu ar fi grupuri sanitare sau nu ar fi chiuvete. Acesta este planul etajului 3, unde practic funcţionează secţia ATI. În toate saloanele sunt grupuri sanitare, evident, cu chiuvetă. La fel, sunt cabinete medicale care, de asemenea, au chiuvetă prevăzută. (...) Se vede foarte clar că acolo sunt grupuri sanitare cu chiuvetă, evident, avizate de DSP, şi la faza Dali, şi ulterior, la faza de autorizaţie de funcţionare", a declarat, într-o conferinţă de presă, preşedintele CJ Iaşi.

Costel Alexe a reamintit că Spitalul pentru copii este cea mai mare unitate de profil din Moldova, unde, anual, aproximativ 100.000 de copii cu vârste de până la 18 ani sunt internaţi sau beneficiază de servicii medicale, 40.000 dintre ei trecând prin UPU.

„Asta înseamnă că acolo se salvează vieţi. Practic, vin copiii bolnavi şi pleacă acasă sănătoşi. E regretabil că am pierdut vieţile unor copii care, dacă aveau o şansă, mai mare sau mai mică, aveau o şansă la viaţă. În mod normal trebuiau să iasă cât de cât posibil sănătoşi de acolo. Vreau să spun cât se poate de răspicat că Consiliul Judeţean Iaşi nu tolerează nerespectarea procedurilor medicale, nu tolerează sub nicio formă principiul 'lasă că merge şi aşa'. Dacă e mai multă rigoare, vom angaja oameni ca aceste protocoale să fie respectate. Dacă avem nevoie de oameni responsabili, fie vom angaja, fie vom transfera de la alte spitale, doar să nu mai punem în pericol nici o secundă viaţa copiilor comunităţii noastre", a mai spus Costel Alexe.

Întrebat câte cazuri de infecţii nosocomiale asociate actului medical au fost înregistrate de la începutul anului la Spitalul „Sf Maria", acesta nu a putut să ofere un răspuns.

Costel Alexe a mai afirmat, în aceeaşi conferinţă de presă, că susţine aplicarea de măsuri suplimentare pentru creşterea rigorii şi responsabilitatea în spitalele din subordine, dar a precizat că responsabilitatea directă pentru actul medical aparţine echipei medicale şi conducerii spitalului, sub supravegherea entităţilor sanitare ale statului.

Deputatul Bogdan Cojocaru: „S-a transformat într-un adevărat haos medical şi administrativ

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, a declarat, sâmbătă, că Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf Maria" din Iaşi „trebuia să fie un exemplu de profesionalism şi siguranţă medicală", deoarece „a fost complet reabilitat prin fonduri europene, iar Ministerul Sănătăţii a alocat resurse suplimentare pentru investiţii privind reducerea infecţiilor nosocomiale, aparatură, echipamente medicale, digitalizare".

Parlamentarul a adăugat:

„Cu toate acestea, ceea ce trebuia să fie un exemplu de eficienţă şi siguranţă medicală s-a transformat într-un adevărat haos medical şi administrativ. Nu mai putem vorbi doar despre ghinion sau greşeli izolate. Vorbim despre un sistem medical regional lăsat fără control, fără coordonare şi strategie”.

Bogdan Cojocaru l-a acuzat pe preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe (PNL), că fuge de răspundere în urma cazului celor şapte copii decedaţi la Spitalul „Sf Maria" în ultimele săptămâni, fiind infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens.

„În loc să îşi asume responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a ales, din nou, să fugă de răspundere şi să caute vinovaţi în altă parte. E o atitudine care denotă o îngrijorătoare lipsă de sinceritate faţă de ieşeni. Tragedia de la Spitalul 'Sf. Maria' trebuie să fie un moment al adevărului pentru administraţia judeţeană. Nu mai e loc pentru scuze şi eschive, ci doar pentru o reconstrucţie onestă a încrederii în sistemul medical ieşean", a mai afirmat liderul PSD Iaşi.

Șapte copii au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia Marcescens

Amintim că șapte copii care au fost internaţi la Spitalul „Sf. Maria" din Iaşi au murit în ultimele zile, fiind infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens.

Ministerul Sănătăţii a dispus crearea unei Celule de criză formate din Inspecţia Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Iaşi.

Ministrul Sănătăţii anunţa, pe 29 septembrie, măsuri „ferme şi concrete" pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor nosocomiale, el arătând că tragedia de la Spitalul "Sf. Maria" din Iaşi nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor şi reacţia întârziată a instituţiilor. „Am dispus demiterea conducerii DSP Iaşi şi am solicitat preşedintelui CJ Iaşi schimbarea managerului spitalului, din cauza reacţiei întârziate şi a lipsei grave de coordonare administrative şi procedurale", scria Rogobete pe Facebook, la acel moment.

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Alexandru Rogobere a precizat că avizul medical pentru unitatea spitalicească a fost emis ilegal.

Potrivit acestuia, în urma controlului au fost identificate o serie de deficienţe administrative, cum ar fi modul în care a fost numită şefa secţiei de ATI în acest spital, "cu încălcarea şi nerespectarea prevederilor legale din Legea 95".

În ceea ce priveşte medicul epidemiolog al unităţii medicale, Rogobete a spus că nu au fost prezentate documente privind susţinerea vreunui examen de promovare în funcţia de coordonator.

„Au fost identificate materiale sanitare de protecţie sterile depăşite ca termen de valabilitate (...). La data controlului, la nivelul saloanelor au fost identificate materiale de unică folosinţă depozitate necorespunzător, şi anume pe pervazul geamurilor. Din verificările efectuate, în secţia de ATI, etajul 3, nu există circuite funcţionale şi vă pot confirma acest lucru pentru că am vizitat, în momentul în care a început acest incident, secţia ATI de acolo. Rezervele nu sunt dotate cu lavoare de apă curentă pentru a se efectua procedura de curăţare şi dezinfectare a mâinilor. Pe scurt, în Terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienţi, pentru aparţinători, nu există locuri specifice pentru dezinfecţia mâinilor, locuri dedicate pentru ca aparţinătorul sau personalul medical din afara secţiei să se poată echipa cu echipamente de protecţie. Acestea au rolul lor, de a limita răspândirea germenilor patogeni", a mai afirmat Rogobete joi, în conferinţa de presă.