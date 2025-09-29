Al şaptelea copil a murit după ce a fost infectat cu bacteria ucigașă la „Sfânta Maria” din Iași. Managerul spitalului a fost demis

Un bebeluş adus de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi - unde şase copii au murit din cauza infectării cu Serratia Marcescens în secţia ATI - a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală, surse medicale declarând că şi el era infectat cu aceeaşi bacterie, potrivit News. ro. Managerul spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a fost demis.

Reprezentanţi ai Spitalului „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti au preciat pentru News.ro că bebeluşul a fost adus de la Spitalul „Sfânta Maria”, din Iaşi.

Copilul a decedat sâmbătă.

Micuțul era infectat cu Serratia Marcescens, aceeaşi bacterie care a dus la decesul altor şase copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a unităţii sanitare din Iaşi, spun surse medicale.

Managerul spitalul „Sfânta Maria”, demis

Managerul spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a fost demis, a anunțat luni președintele CJ Iași, Costel Alexe, după ce, anterior Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete ceruse acest lucru.

„În momentul acesta pot să spun că noi, cel puțin, comportamental, am făcut ceea ce trebuia făcut”, spunea managerul spitalului, conform Antena 3 CNN.

Întrebată dacă este justificată cererea ministrului Sănătății de a fi demisă, Cătălina Ionescu a răspuns: „Este alegerea… şi eu o respect”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut demisia conducerii spitalului, după ce, în urma unui control desfășurat la Iași, a constatat lipsa documentelor care să ateste aplicarea protocoalelor pentru limitarea infecțiilor asociate actului medical.

„Practic, în perioada 15 septembrie - 24 septembrie, nu se poate face dovada, pentru că nu există niciun proces verbal şi niciun document care să confirme cum şi dacă au fost limitate şi aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiilor nozocomiale. De asemenea, colegii mei vor rămâne aici cât este nevoie pentru a verifica toate detaliile şi toate datele, sigur, administrative şi medicale, astfel încât să putem avea o imagine clară a situaţiei”, a explicat ministrul.

De asemenea, ministrul Sănătăţii a anunţat că va demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) din Iaşi, în urma deceselor copiilor infectaţi cu o bacterie la Spitalul de Pediatrie din municipiu.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce şase copii au murit în secţia de Terapie Intensivă.

Alexandru Rafila: „intervenția trebuie făcută imediat”

Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, a declarat luni, la postul B1 TV, că a fost vorba de o „nefuncționalitate” a spitalului Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi.

„Nu cred că, dacă se făcea sau nu raportarea, lucrurile stăteau diferit. Intervenția este esențială. Nu trebuie să așteptăm să se adune 3 sau 7 cazuri ca să facem ceva. După primul caz, discutăm despre intervenția și reacția celor de la spital, pentru că DSP acordă consiliere personală imediat. Când apare o astfel de problemă, există un comitet pentru astfel de situații, care se întrunește periodic și instruiește personalul. E clar că este vorba de o nefuncționalitate a acestui spital. Dincolo de întârzierea raportării, intervenția trebuie făcută imediat, nu trebuie să așteptăm să se acumuleze cazurile. Raportarea, în sine, nu cred că rezolvă o infecție”, a spus fostul ministru al Sănătății.



