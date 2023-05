Manechin la 62 de ani, la Romanian Fashion Week. Designer: „Să arătăm Femeia“

Ofelia Cozma a reușit să devină în Iași o imagine a rafinamentului și a eleganței. Ea a defilat la prezentarea colecției designerului Lucian Broscățean. Pe podium au mai fost prezenți creatori de modă cunoscuți.

Ultima seară a Romanian Fashion Week, cea de duminică, 28 mai 2023, a însemnat și închiderea Romanian Creative Week, evenimentul care adună la un loc cel mai mare număr de industrii creative, la nivel european. Zeci de mii de oameni au admirat cele 50 de show-uri de modă organizate în Grădinile Palas din Iași, între 26 și 28 mai 2023.

Cea de-a treia ediție a Romanian Creative Week, care s-a desfășurat pe parcursul a 10 zile, 19 - 28 mai, a atras un public impresionant. Nu mai puțin de 1 milion de oameni au interacționat, pe toată perioada Romanian Creative Week, cu cele 100 de evenimente la care au contribuit nu mai puțin de 1.000 de artiști și creativi români și străini.

Romanian Fashion Week, celebrul festival de modă a adus, duminică seară, 29 mai 2023, în fața publicului, colecțiile superbe ale unor designeri români consacrați: Lucian Broscațean, Smaranda Almășan, Chic Utility, Laura Lazăr, Axente și Irina Schrotter, în cadrul unui show spectaculos, care a ținut mii de oameni cu privirile ațintite către catwalk din Grădinile Palas, de la Iași.

Modele cu vârste de peste 50 de ani

Designerul Lucian Broscățean a venit cu o colecție specială, în care a inclus modele cu vârste de peste 50 de ani. Una dintre doamnele care au urcat pe catwalk este Ofelia Cozma, care, la cei 62 de ani ai săi, a reușit să devină în Iași o imagine a rafinamentului și a eleganței.

Ofelia Cozma mărturisește că nu se îmbracă scump, dar se îmbracă bine. Stilul l-a avut mereu cu ea și cu stil a reușit să depășească momente dificile dintr-o viață plină de transformări. De profesie inginer, apoi agent de asigurări, skin-care therapist, designer, profesor, Ofelia Cozma și-a făcut acum o carieră din a scrie pe blogul ei experiențe pe care le consideră semnificative. Practic, ea este un ghid pentru feminitate atât prin ceea ce scrie, cât și prin modelul pe care ea însăși îl reprezintă pentru comunitatea ieșeană.

Timp de două decenii a trăit departe de țară, iar acum, când viața i-a devenit mai liniștită, scrie și le povestește oamenilor despre stil. Și nu se rezumă doar la stilul vestimentar, ci și la întregul compozit de elemente care fac din om o personalitate unică. Iubește oamenii și e conștientă de propria ei valoare. De aceea, a acceptat să fie model pentru colecția designerului vestimentar Lucian Broscățean, despre care spune că îl admiră enorm.

„Pe podium am fost foarte emoționată, pentru că știam că sunt mulți cunoscuți care mă urmăresc, iar asta a pus o presiune suplimentară asupra mea. Atunci când mai am apariții la TV, sunt eu singură și îmi este mult mai ușor. Dar m-am simțit foarte bine, pentru că știam că îl am alături pe Lucian Broscățean, unul dintre idolii mei în materie de fashion. De asta mi-a fost și ușor să port ținuta, pentru că hainele lui Lucian sunt pe stilul meu, stilul acesta de arhitectură japoneză, eu port genul ăsta de haine și tocmai de asta m-am simțit confortabil. În plus, a fost o experiență să fiu aranjată pentru podium de Sorin Stratulat”, a mărturisit Ofelia Cozma, duminică, imediat după ce a coborât de pe podiumul Romanian Fashion Week.

Este încântată de existența evenimentului Romanian Creative Week, pe care îl consideră extrem de important pentru Iași, pentru că schimbă vibrația acestuia timp de zece zile pe an. „În fiecare an, vin la Romanian Fashion Week. Mereu am spus că evenimentul acesta este pentru oraș un plus de imagine extraordinar. Eu m-aș bucura ca toți ieșenii să înțeleagă lucrul acesta, pentru că orașul, în săptămâna RCW, este animat și are alt vibe“, a mărturisit Ofelia.

Femei care inspiră

Lucian Broscățean, designerul care a inclus în prezentarea colecției lui și modele de peste 50 de ani, spune că doamnele pe care le-a cooptat în proiect sunt femei care îl inspiră. Ioana Constantinescu, Ana Sidor Crișan, Alina Botea, Judith State, Ofelia Cozma, Beatrice Zervas și Aura Popa sunt modelele cu vârste de peste 50 de ani, care au devenit, la Romanian Fashion Week, modele în toată regula.

„Anul trecut, în momentul în care mi-am început castingul, mi-am dat seama că îmi doresc să includ și femei care mă inspiră și care pot fi o imagine a mentorilor și oamenilor importanți pentru noi toți. Tocmai de aceea am vrut să am o diversitate din punctul de vedere al vârste. Anul acesta am dus și mai departe lucrurile și am adus și mai multe persoane din afara agenției, care mă inspiră prin personalitatea lor, prin eleganța și rafinamentul de care dau dovadă.

Consider că e important să prezentăm diverse ipostaze ale feminității și vârstelor femeii, astfel încât doamnele să se simtă reprezentate și din acest punct de vedere. Moda trebuie să fie despre individualitate, iar hainele sunt o extensie a purtătorului. Firește că sunt necesare și anumite trenduri, dar mult mai semnificative mi se par substraturile emoționale”, a punctat designerul Lucian Broscățean.