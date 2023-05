Cel mai mare eveniment dedicat industriilor creative românești. Romanian Creative Week aduce la Iași peste 100 de evenimente

Zece zile, peste 100 de evenimente, semnate de 1.000 de creativi români și străini, expoziții, show-uri de modă și de arte vizuale, concerte, acestea sunt doar câteva dintre atracțiile ediției din 2023.

Romanian Creative Week, evenimentul care reuneşte cele mai multe industrii creative, la nivel european, începe vineri, 19 mai 2023, la Iași. Preşedinta Federaţiei Patronatelor din Industriile Creative, Irina Schrotter, a afirmat că ediția din acest an se va desfășura pentru prima dată în colaborare cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

Ea a adăugat că manifestarea adună 11 industrii creative și peste o mie de artiști în cadrul celor 100 de evenimente.

„Evenimentul, ca și cele două ediții de până acum, această a 3-a ediție, reunește mai mult de 60% dintre artiștii prezenți, tineri pe care curatorii noștri i-au selectat și consideră că au un potențial foarte mare de a crește și de a se impune fiecare în domeniul lui de activitate. Restul de 40% sunt seniori care vin împreună cu noi și învață pe tineri cum să sară peste etape în carieră și să ajungă mult mai repede și mai ușor, poate, dar nu fără multă muncă, la succes”, spune Preşedinta Federaţiei Patronatelor din Industriile Creative, Irina Schrotter.

Un element central al ediției îl reprezintă New Media District, co-organizat de Andrei Cozlac, unde mai multe instalații vor fi expuse în spațiile publice din Iași. Unele dintre acestea vor folosi undele cerebrale ale vizitatorilor, iar altele vor crea un spectacol plecând de la pulsul privitorului.

„Anul ăsta în Romanian Creative Week 2023, în ediția aceasta avem niște proiecte extrem de interesante. Dacă noi am început cu un proiect pilot acum trei ani, New Media Alley care s-a dezvoltat în New Media District anul trecut, anul ăsta concentrăm foarte mult și ne focusăm foarte mult pe consistența lucrărilor și încercăm să consolidăm ceea ce am construit până acum într-un nou event care așa o să și rămână New Media District, care funcționează, evident, pe aceleași principii pe care le-am testat până acum și care e menit să genereze forme noi de cunoaștere artistică, care invită tot felul de artiști, de la coregrafi, actori, artiști vizuali, artiști plastici, muzicieni care tatonează cu practicile new media”, explică artistul vizual Andrei Cozlac.

În acest an, festivalul debutează vineri, 19 mai, cu o serie de vernisaje, care vor avea loc în Palatul Culturii, Palatul Braunstein, Piața Unirii, câteva din locațiile centrale pe care ieșenii le pot vizita în următoarea perioada, pentru a admira lucrările artiștilor talentați din România și din străinătate.

În prima zi a festivalului va avea loc vernisajul lucrării „A Walk in the Park” (O Plimbare în Parc) realizată de artistul vizual și scenograful Cristian Rusu, lector dr. la Facultatea de Teatru și Film a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. Aceasta pune lupa pe ruinele vieții cotidiene, provocate inclusiv de evenimente teribile precum cutremure și războaie, fiind a doua lucrare expusă în cadrul RCW de platforma critică de artă Manifest of Now.

„Ceea ce se va întâmpla în Piața Unirii constă în instalarea unui labirint în perimetrul respectiv, sigur, cu limite ergonomice. Labirintul este funcțional, în sensul că intri printr-o parte și ieși prin alta, dar ideea labirintului este că va fi construit din ruine, din bucăți de la demolări. Nu avem pereți ficși, ci pereții vor consta din restul de la demolări. Ideea ruinelor și ideea labirintului sunt cele două idei care mă bântuie de mult, ca artist și iată, mi s-a oferit oportunitatea de a le pune laolaltă și de a materializa o instalație”, explică artistul Cristian Rusu.

Moldova Film Festival

Tot în cadrul Romanian Creative Week se va desfășura și Moldova Film Festival, care va începe vineri, 19 mai, de la ora 19.00, cu proiecția filmului „Here”, care a câștigat, în februarie 2023, competiția Encounters din cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin. În sală va fi prezent Ștefan Gota, actor de origine română stabilit în Belgia.

Moldova Film Festival va avea și un moment comemorativ pentru Teo Corban, la care se vor alătura fiica artistului, actrița Ioana Corban, și colegi de-ai săi de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

Totodată, în incinta Palatului Braunstein echipa Jazz in the Park va da startul Music Gallery, un amplu eveniment care îmbină expoziții, concerte, audiții, lecții de muzică pentru publicul larg. Vernisajul evenimentului va avea loc sâmbătă, 20 mai, cu un concert Liv Hauge Trio. Seara va continua cu o vizită la Croitoria de Șoturi, unde un designer, un sculptor și un arhitect au pregătit o instalație artistică, într-un spațiu neconvențional. Vernisajul instalației va avea loc începând cu ora 16.30.

Săptămâna NeMO

Tot vineri, 19 mai, se va da startul săptămânii NeMO, programată în perioada 19 – 25 mai, ce se va desfășura în Amfiteatrul & Grădinile Palas, precum și în alte locații din oraș. Evenimentul dedicat muzicii va cuprinde și o seară Vocea României Live, precum și o tabără de creație muzicală, organizată de Universal Music România.

De asemenea, vineri, 19 mai, vor concerta BLANCO, COMANN și GSA, tânăr talent de pe scena urbană românească, precum și MAIDAN, primul producer de trap din România, prezent în hip-hop-ul românesc de peste 20 de ani. Show-ul Urban Take Over va avea loc în Amfiteatrul & Grădinile Palas, între orele 17.00 – 23.00.

Sâmbătă, 20 mai, va avea loc concertul trupei Vama, iar în deschiderea concertului vor cânta Winael Baldus și Iulian Nunuca, iubiți de public de pe scena Vocea României. Distracția va continua la NeMO, duminică, 21 mai, cu Dj CS84 și solistele Lia și Paulina, cunoscută ca „fetița de milioane a României”. Concertele vor avea loc în Amfiteatrul & Grădinile Palas, iar biletele pot fi achiziționate de pe IABILET.RO.