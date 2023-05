Vară incendiară pe Aeroportul din Iași. Se preconizează un număr record de pasageri

Conducerea Aeroportului Internațional din Iași se așteaptă la o vară extrem de aglomerată. Astfel, estimările făcute arată că în următoarele luni vor fi bătute toate recordurile traficului de pasageri.

În aceste condiții, reprezentății aerogării preconizează că luna mai se va încheia cu 230.000 de pasageri.

Luna august va bate toate recordurile

Până în prezent, cel mai mare număr de pasageri a fost înregistrat în luna aprilie a acestui an. Atunci, nu mai puțin de 206.000 de persoane au folosit Aeroportul Internațional Iași pentru a călători. Cu toate acestea, conducerea aerogării se așteaptă ca luna august să bată toată recordurile. Astfel, în momentul de față se estimează că se va înregistra un număr de 280.000 de pasageri, depășind categoric luna august a anului 2022, când s-au înregistrat 180.000 de pasageri. Conform conducerii aeroportului, foarte mulți dintre pasageri sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Numărul acestora a crescut mai ales de când Wizz Air a ales să închidă baza de la Chișinău.

Ce măsuri vor fi luate

Conducerea Aeroportului Internațional Iași anunță că va lua măsuri pentru perioada verii.

“Vom instala o copertină pe sosiri pentru a proteja de caniculă și ploaie pasagerii care aterizează și așteaptă să intre în terminalul T3. Copertina și rândul cu cei care așteapta la verificarea Poliției de Frontieră a documemtelor la sosiri vor fi poziționate în fața terminalului 2, pentru a evita intersectarea fluxurilor celor care sosesc cu cei care pleacă, fără a afecta accesul pe platforma la T2. Nu vor mai avea acces până în fața terminalului microbuzele și mașinile 8+1 care fac transport ocazional către Republica Moldova. Vom instala uși suplimentare la sosiri pentru a asigura linii prioritare pentru familii cu copii, bătrâni și persoane cu dizabilități. Vom instala o ușă dublă glisantă la intrare în terminal în zona de checkin, pe care o vom separa fizic de zona de acces la filtrele de securitate", a precizat Romeo Vatră, directorul Aeroportului Internațional Iași.

A fost aprobată o nouă organigramă

Directorul Romeo Vatră a anunțat că schema de personal va fi mai mare cu 40%.

,,Am angajat noi agenți de securitate și însoțitori ai persoanelor cu mobilitate redusă, pe actuala organigramă. A fost aprobata o noua organigrama in Consiliul de administraţie in care schema de personal este mai mare cu 40%, urmând a fi supusă aprobării în luna iunie și în plenul Consiliului Județean. Toate posturile scoase la concurs vor fi anunțate pe site-ul aeroportului", a adăugat conducerea aerogării ieșene.