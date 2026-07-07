La 87 de ani s-a înscris pentru prima dată la facultate. Lecția de viață oferită de un pensionar din Iași: „Un om nu poate să moară prost”

Prima persoană care și-a depus dosarul de admitere la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași nu a fost un proaspăt absolvent de liceu, ci un pensionar în vârstă de 87 de ani. Viorel Pintilescu s-a înscris la programul de licență, specializarea Biologie, și spune că și-a dorit toată viața să urmeze o facultate.

Bărbatul, născut în 1939, a declarat pentru Ziarul de Iași că decizia de a deveni student la această vârstă vine din dorința de a învăța și de a-și menține mintea activă.

„Eu m-am înscris la facultate. Cam asta-i toată treaba. Un om nu poate să moară prost, ca să mă exprim așa... mai ales dacă-i din Iași. Ar fi păcat să nu urmez o facultate”, a spus Viorel Pintilescu.

Facultate după mai bine de 60 de ani de la terminarea liceului

Pensionarul povestește că a absolvit liceul în 1965, însă nu a avut niciodată ocazia să urmeze studii universitare, deși și-a dorit acest lucru.

„N-am mai terminat nicio facultate. Eu am venit la facultatea asta pentru că-mi place biologia. Biologia este o știință foarte importantă și mă poate ajuta și pe mine din punct de vedere psihic. Adică să nu mă plictisesc. Și atunci eu trebuie să învăț, să mă prezint în fața profesorilor și să iau notele pe care le merit”, a explicat acesta.

Viorel Pintilescu s-a înscris la forma de învățământ cu frecvență și spune că intenționează să participe la toate cursurile, dacă va fi admis. Diferența de vârstă față de colegii săi nu îl sperie.

„La zi m-am înscris. Cred că am avut în jur de nota 6 la bacalaureat. Nota 9 la Fizică. Dacă urmez facultatea, stau într-un anturaj de copii care vin și ei de la niște licee și pot să discut cu ei”, a afirmat el.

O carieră de 35 de ani în armată

În tinerețe, Viorel Pintilescu a urmat cursurile Școlii Medii Tehnice de Mecanizarea Agriculturii din Bacău, însă instituția a fost desființată înainte de ultimul an de studiu.

Ulterior a absolvit liceul și și-a construit o carieră de 35 de ani în armată, unde a lucrat ca maistru militar principal, specializat în comunicații.

„Am lucrat în radio, radioreleu și televiziune, ca depanator. Reparam toate stațiile de radio emisie-recepție, începând de pe la 1 MHz și terminând cu 450 MHz, toate tipurile de aparate”, a povestit acesta.

„Soția a murit și am rămas singur”

Dincolo de pasiunea pentru biologie, decizia de a merge la facultate are și o motivație personală. Soția sa a murit în urmă cu șase ani, iar de atunci locuiește singur.

„Soția a murit și am rămas singur. Copiii au familiile lor, sunt la casele lor”, a spus pensionarul.

Acesta mărturisește că studiile îl vor ajuta să depășească singurătatea.

„Singurătatea e grea, dar dacă urmez facultatea, viața trece mult mai ușor, e o chestiune din punct de vedere psihic”, a explicat el.

Pasionat de știință și hotărât să rămână student

Viorel Pintilescu spune că își petrece mare parte din timp citind cărți de știință împrumutate din bibliotecile din Iași. Printre subiectele sale preferate se numără formarea Universului și apariția omului.

Mai mult, pensionarul susține că studiile la Biologie reprezintă doar începutul.

„După ce voi termina cei trei ani de facultate la Biologie, voi urma altă facultate. Adică tot restul vieții mele îl voi petrece prin universități”, a declarat acesta.

Convins că învățarea este cea mai bună metodă de a rămâne activ, Viorel Pintilescu spune că orice om are nevoie de o ocupație care să îl țină implicat.

„Dacă omul șade singur, se plictisește, se degradează, se enervează. Pe când omul are o ocupație, este cel mai bun lucru”, a conchis viitorul student.