Se schimbă normele medicale pentru permisul auto. Noi criterii pentru vedere, alcool și droguri

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care modifică normele medicale pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere. Documentul transpune o directivă europeană și introduce criterii actualizate privind vederea, afecțiunile psihice, consumul de alcool, droguri și medicamente.

Potrivit ministerului, schimbările au ca scop transpunerea în legislația națională a unei directive europene adoptate în 2025 privind permisele de conducere și urmăresc creșterea siguranței rutiere prin actualizarea criteriilor medicale aplicabile șoferilor.

Una dintre cele mai importante modificări vizează evaluarea capacităților vizuale necesare pentru obținerea sau reînnoirea permisului de conducere.

Proiectul actualizează criteriile privind:

acuitatea vizuală;

câmpul vizual;

sensibilitatea la contrast;

diplopia (vederea dublă);

vederea în condiții de lumină redusă;

adaptarea în cazul pierderii vederii la un singur ochi.

Noile reguli stabilesc criterii distincte pentru șoferii din grupa 1 (șoferi amatori) și grupa 2 (șoferi profesioniști).

Proiectul prevede că permisele de conducere nu vor putea fi acordate sau reînnoite persoanelor care suferă de tulburări mintale severe ori de afecțiuni grave și persistente care le afectează capacitatea de judecată, comportamentul sau adaptabilitatea.

Există însă o excepție: persoanele vizate vor putea obține sau păstra permisul dacă prezintă un aviz medical de specialitate, iar, atunci când este necesar, acceptă monitorizarea medicală periodică.

Documentul introduce și noi reguli pentru persoanele cu antecedente de dependență de alcool. Acestea vor putea obține sau reînnoi permisul de conducere după o perioadă de abstinență demonstrată, în cadrul unor programe de reabilitare desfășurate sub supraveghere medicală.

Acordarea permisului va fi condiționată de un aviz medical și de efectuarea unor controale medicale periodice.

În ceea ce privește consumul de droguri și administrarea unor medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce, proiectul păstrează interdicția pentru persoanele dependente de substanțe psihotrope sau care utilizează tratamente incompatibile cu șofatul în siguranță.

Totodată, documentul introduce o evaluare individualizată a riscurilor și posibilitatea impunerii unor restricții adaptate fiecărui caz.

Proiectul de ordin se află în dezbatere publică și va intra în vigoare doar după semnarea de către ministrul Sănătății și publicarea în Monitorul Oficial.