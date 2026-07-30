Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat joi dimineață că apărarea antiaeriană a Poloniei a trecut printr-o "noapte extrem de dificilă", în contextul atacului aerian rusesc asupra Ucrainei, în timpul căruia un obiect neidentificat a căzut pe un câmp din Polonia.

Într-o postare pe platforma X, ministrul a mulțumit generalului Novak și Comandamentului Operațional al Forțelor Armate poloneze pentru coordonarea, monitorizarea și reacția la evenimentele desfășurate deasupra Ucrainei și în spațiul aerian polonez pe parcursul nopții. El a precizat că informațiile au fost transmise și coordonate rapid între serviciile relevante, ajungând totodată la cele mai înalte niveluri de decizie ale statului.

"În acest moment se stabilește exact ce anume a căzut în apropierea localității Tarnawa Kolonia", a adăugat Kosiniak-Kamysz.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate poloneze anunțase, joi dimineață, că în timpul nopții, pe fondul atacului aerian rusesc asupra Ucrainei, un obiect neidentificat a pătruns în spațiul aerian polonez, dispărând ulterior de pe radar. Locuitori din voievodatul Lublin au relatat explozii și au semnalat un crater apărut pe un câmp, iar în regiune au fost declanșate alarme de raid aerian. Poliția a confirmat ulterior descoperirea unor resturi la locul căderii obiectului.

Surse guvernamentale: autoritățile poloneze cred că e vorba de o rachetă rusească

Potrivit publicației Wirtualna Polska, care citează o sursă guvernamentală, autoritățile de la Varșovia înclină să creadă că obiectul căzut în noaptea de miercuri spre joi în voievodatul Lublin, în apropierea localității Tarnawa Kolonia, a fost o rachetă rusească.

Cercetarea la fața locului este încă în desfășurare, însă datele preliminare indică această variantă. "Totul indică faptul că a fost o rachetă rusească", a declarat sursa guvernamentală citată de publicație, în timp ce echipele de deminare continuă examinarea obiectului. Unii analiști din mediul online au sugerat că ar putea fi vorba despre o rachetă de croazieră de tip H-101, informație care nu a fost însă confirmată oficial.

Momentul căderii obiectului pe care Ucraina îl numește rachetă H-101

Un portal polonez a publicat o înregistrare de pe o cameră de supraveghere a unui obiect care a încălcat spațiul aerian al țării în noaptea de 30 iulie și a căzut în Voievodatul Lublin.

Înregistrarea a fost realizată de o cameră instalată într-una dintre casele din comuna Turobin, la aproximativ 8 km de Tarnawa-Kolonia, unde s-a format un crater în urma căderii obiectului. În videoclip se aude o explozie puternică. Ceasul de pe cameră indică faptul că obiectul a căzut la ora 3:45 (4:45 ora României).

Între timp, cancelaria premierului polonez Donald Tusk a anunțat anularea vizitei pe care șeful guvernului urma să o efectueze joi, în cursul dimineții, în voievodatul Silezia Inferioară.

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Cum a fost detectat obiectul și cum a dispărut de pe radar

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate poloneze a explicat, într-un comunicat, că sistemele poloneze de recunoaștere și cele ale aliaților au detectat în timpul nopții o activitate intensă a aviației ruse de rază lungă. Radarele sistemului antiaerian polonez au înregistrat mișcarea a cel puțin câteva zeci de rachete deasupra vestului Ucrainei, care, având în vedere traiectoria de zbor, ar fi putut reprezenta o amenințare potențială pentru spațiul aerian al Poloniei.

Unul dintre obiecte s-a apropiat cel mai mult de granița poloneză, ajungând la ora 3:29, ora locală (4:29, ora României), la o distanță de aproximativ 5 kilometri, după care și-a schimbat direcția de zbor spre est.

"La ora 3:40 (4:40, ora României), în spațiul aerian polonez a fost depistat un obiect neidentificat care se deplasa în direcție vestică. Pentru recunoașterea și interceptarea sa a fost trimis în zonă un avion de vânătoare F-16 aflat în serviciu de luptă. La ora 3:46 (4:46, ora României), înainte ca identificarea să poată fi confirmată cu certitudine, obiectul a dispărut de pe ecranele radar", se arată în comunicat.

Pentru a confirma datele înregistrate de sistemele radar tehnice, în zona ultimei detectări a fost trimis un elicopter Mi-24. Echipajul acestuia a stabilit locul probabil al căderii obiectului, pe un teren nelocuit din apropierea localității Tarnawa Kolonia, în voievodatul Lublin. La fața locului au fost trimise o echipă terestră de căutare-salvare și alte servicii competente.

Poliția confirmă: crater și resturi descoperite lângă Tarnawa Kolonia și Tokary

Poliția poloneză a confirmat oficial descoperirea unui crater și a unor resturi împrăștiate, aparținând unui obiect neidentificat, în apropierea localităților Tarnawa Kolonia și Tokary din voievodatul Lublin, potrivit Ievropeiska Pravda.

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Potrivit poliției, dimineața au fost primite sesizări conform cărora, în districtul Biłgoraj, între localitățile Tarnawa Kolonia și Biskupice, s-a auzit un bubuit puternic. Dispecerul de serviciu a trimis imediat patrule de poliție la fața locului. După ora 5:00, polițiștii au descoperit, pe un câmp situat între satele Tarnawa Kolonia și Tokary, la aproximativ 2 kilometri de zona locuită, un crater și resturi împrăștiate ale unui obiect neidentificat.

Zona este în prezent păzită de poliție. Despre incident au fost informate serviciile competente, printre care Agenția Securității Interne, Jandarmeria Militară și Parchetul Districtual din Lublin. La fața locului au fost trimiși și polițiști specializați în combaterea terorismului.

Ancheta este în desfășurare

Autoritățile poloneze subliniază că investigația este în plină desfășurare și că toate ipotezele sunt analizate. Până la finalizarea expertizelor, nu există o confirmare oficială privind tipul obiectului și nici circumstanțele exacte în care acesta a ajuns pe teritoriul Poloniei.

Incidentul s-a produs în timpul unuia dintre cele mai ample atacuri aeriene lansate de Rusia asupra Ucrainei în ultimele luni, situație care a determinat Polonia și aliații NATO să ridice aviația de luptă și să activeze măsuri suplimentare pentru protejarea spațiului aerian al flancului estic al Alianței.