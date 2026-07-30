Banca Transilvania, alături de medicii care dezvoltă sistemul privat de sănătate din România

Sănătatea este unul dintre domeniile esențiale pentru dezvoltarea unei societăți, iar progresul acestui sector depinde atât de investițiile publice, cât și de cele private. În România, sistemul medical privat s-a dezvoltat constant în ultimii ani datorită inițiativei unor medici care au ales să își transforme experiența profesională în proiecte antreprenoriale, construind clinici, spitale și cabinete moderne, mai aproape de nevoile pacienților.

· De aproape două decenii, Banca Transilvania este unul dintre partenerii acestei transformări.

· Prin Divizia pentru Medici, înființată în urmă cu 19 ani, banca susține dezvoltarea profesioniștilor din domeniul medical și a afacerilor pe care aceștia le construiesc.

· Astăzi, BT este cel mai mare finanțator al sistemului medical privat din România, colaborând cu peste 60.000 de medici și business-uri medicale.

· Practic, unul din doi medici din România lucrează cu Banca Transilvania.

Pentru a marca această relație construită în timp, banca lansează campania „Suntem aici, unde bate inima României”, un demers care pune în lumină contribuția medicilor antreprenori la dezvoltarea comunităților și a economiei locale.

În spatele fiecărei clinici sau al fiecărui cabinet medical există ani de pregătire, decizii dificile și investiții constante. Antreprenoriatul medical presupune mult mai mult decât practica de zi cu zi: înseamnă gestionarea unei echipe, dezvoltarea unor servicii performante și crearea unui mediu în care pacienții să beneficieze de îngrijire la cele mai înalte standarde.

Povești de succes din antreprenoriatul medical

Noua campanie aduce în prim-plan mai multe astfel de povești de succes din mai multe regiuni ale țării și din specialități diverse, precum ORL, cardiologie, chirurgie, stomatologie, ginecologie, dermatologie sau oftalmologie. Sunt exemple care ilustrează modul în care pasiunea pentru medicină poate deveni motorul unor afaceri cu impact real în comunitate.

Printre acestea se numără povestea medicului primar ORL Daniela Ionescu, fondatoarea uneia dintre cele mai dinamice rețele medicale private din România – Clinica ORL Dr. Daniela Ionescu.

Trecerea de la activitatea medicală la antreprenoriat a însemnat asumarea unei responsabilități noi:

”A însemnat să trec de la responsabilitatea pentru fiecare pacient pe care îl consultam la responsabilitatea pentru un întreg sistem de îngrijire medicală.”

O altă poveste este cea a profesorului Horațiu Rotar, medic primar chirurgie orală și maxilo-facială, care a transformat cabinetul stomatologic moștenit de la părinți într-o clinică multidisciplinară de referință în Cluj-Napoca.

La rândul său, profesorul Laura Bălănescu a construit KidMed București pornind de la dorința de a crea un spațiu sigur atât pentru copii și părinți, cât și pentru echipa medicală.

Aceste exemple reflectă o realitate tot mai vizibilă: medicina și antreprenoriatul pot merge împreună atunci când există viziune, perseverență și parteneri care înțeleg specificul profesiei.

Prin Divizia pentru Medici, Banca Transilvania oferă produse și servicii dedicate atât persoanelor fizice, cât și companiilor din domeniul medical, finanțări pentru deschiderea și dezvoltarea cabinetelor sau clinicilor, achiziția de echipamente, participarea la congrese și alte proiecte profesionale. Totodată, banca dispune de o echipă de 50 de specialiști, inclusiv medici, și de opt sedii dedicate în principalele centre universitare din țară.

Campania „Suntem aici, unde bate inima României” este, în esență, o recunoaștere a contribuției pe care medicii antreprenori o au în dezvoltarea sistemului de sănătate. Pentru că în spatele fiecărei investiții există oameni care aleg să construiască, să inoveze și să ofere pacienților acces la servicii medicale tot mai bune.