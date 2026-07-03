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Sancțiuni în PNL pentru consilierii din Iași care au votat patru hotărâri privind derularea unor afaceri imobiliare în oraș

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Filiala ieşeană a PNL anunţă că se delimitează de votul celor şapte consilieri locali PNL şi va iniţia procedurile de sancţionare, după ce aceştia au încălcat decizia organizaţiei şi au votat patru hotărâri de consiliu care se referă la derularea unor afaceri imobiliare în municipiu.

PNL Iași
PNL Iași FOTO: Adevărul

Conducerea PNL Iaşi susţine că Biroul Judeţean a decis ca reprezentanţii liberali din consiliu să nu voteze hotărârile, dar că aceştia nu au respectat consemnul.

Astfel, PNL Iaşi a precizat că se delimitează faţă de voturile date de consilierii locali PNL în şedinţa Consiliului Local din 2 iulie şi că va iniţia procedurile statutare de sancţionare, potrivit statutului şi regulamentelor PNL.

Cele patru hotărâri se referă la aprobarea unor ansambluri imobiliare în diverse zone ale Iaşiului.

PNL Iaşi afirmă că există numeroase investigaţii ale organelor de anchetă privind speţe urbanistice la nivelul municipalităţii, precum şi informaţii publice că ”astfel de proiecte imobiliare sunt negociate într-o reţea în care se regăsesc membri ai PSD Iaşi şi reprezentanţi ai aparatului Primăriei Municipiului Iaşi, în coordonare cu persoane controversate din zona AUR sau a altor formaţiuni politice din Consiliu”, scrie News.

”Presiunea sub care ajung aceste proiecte în plenul Consiliului Local — uneori chiar în ciuda avizelor negative ale comisiilor de urbanism — este o realitate pe care PNL Iaşi o denunţă public. PNL Iaşi nu se opune modernizării si dezvoltării oraşului, doar că, până la angajamente ferme, asumate atât de beneficiarii investiţiilor, cât şi de administraţia locală, nu putem gira astfel de implanturi haotice, menite să satisfacă interese personale şi de moment ale unor dezvoltatori imobiliari care nu au nicio legătură cu interesele comunităţii ieşene”, se arată într-un comunicat al PNL Iaşi.

Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, afirmă că PNL nu îşi asumă şi se disociază public de voturile date în Consiliul Local pentru cele patru proiecte imobiliare ”controversate” care riscă să afecteze pe termen lung traficul, dezvoltarea urbană şi viaţa ieşenilor.

”Ce s-a întâmplat în sala de şedinţă nu este divergenţă de opinie. Este abatere gravă de la disciplina statutară, comisă cu bună ştiinţă, cu ordinea de zi în faţă, cu analiza tehnică a partidului la dispoziţie şi cu răspunderea deplină a fiecărui vot exprimat. Ca preşedinte BPJ, voi propune declanşarea procedurilor statutare de sancţionare, conform statutului şi regulamentelor interne ale PNL, împotriva consilierilor locali PNL care au votat împotriva consemnului adoptat în unanimitate. Este singura formă prin care acest partid, la Iaşi, îşi mai poate salva credibilitatea în faţa oamenilor care ne-au dat votul”, a declarat liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru.

În replică, primarul Iaşiului Mihai Chirica a lansat un atac dur pe Facebook la adresa şefului PNL Iaşi, Alexandru Muraru.

”Diferenţa dintre politicieni şi politruci este dată de votul oamenilor. Iaşiul nu este scena frustrărilor domnului Muraru sau când prostia şi infatuarea depăşesc graniţa bunului simţ! Diferenţa majoră dintre politicienii autentici şi politruci este dată de curajul de a ieşi în faţa poporului şi de a cere votul. Când nu te votează nimeni direct şi te plasezi doar prin jocuri de culise pe liste de partid, nu se cheamă că faci politică pentru comunitate, ci doar că eşti un parvenit politic. Oamenii politici adevăraţi sunt validaţi prin votul direct al cetăţenilor, nu prin aranjamente de birou”, a afirmat edilul Mihai Chirica.

Potrivit lui Chirica, ”şantajele şi ameninţările din culisele de partid, la care asistăm astăzi, amintesc de o epocă neagră de acum 40 de ani, nicidecum de o Românie democrată şi europeană”.

”Domnul Alexandru Muraru descoperă urbanismul şi problemele Iaşului doar atunci când îi convine politic. Ani de zile nu l-am auzit să scoată un cuvânt despre infrastructură, despre marile investiţii sau despre presiunea reală care există pe oraş. De altfel, nu ştie nimeni de vreo iniţiativă a domniei sale în Parlamentul României – cum ar fi, de exemplu, una privind limitarea importului aberant de rable care sufocă oraşele – sau despre orice alt proiect legislativ care să fi adus un beneficiu concret ieşenilor. Astăzi, brusc şi conjunctural, domnul Muraru s-a trezit specialist în PUZ-uri şi dezvoltare urbană”, a susţinut Chirica.

Potrivit edilului, consilierii locali ”nu sunt marionetele domnului Muraru şi nici nu pot fi conduşi prin telecomandă”.

”Dacă domnul Muraru are probleme interne de leadership şi tensiuni în partid, să şi le rezolve în interiorul organizaţiei, nu pe spatele Iaşiului”, a adăugat Mihai Chirica.

Tensiunile dintre PNL Iaşi şi edilul liberal Mihai Chirica sunt mai vechi, iar surse liberale afirmă că actualul edil nu va mai candida ”aproape sigur” pe listele PNL pentru un nou mandat.

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