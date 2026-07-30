 Despăgubiri de 2.000 de euro pentru un bucureștean mușcat de un șobolan | adevarul.ro
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Despăgubiri de 2.000 de euro pentru un bucureștean mușcat de un șobolan

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Tribunalul București a decis obligarea Primăriei Sectorului 1 și a Primăriei Municipiului București la plata unor despăgubiri în valoare de 2.000 de euro către un locuitor al Sectorului 1 care a fost mușcat de un șobolan în vara anului 2021, potrivit avocatului Adrian Cuculis.

Un bucureștean va primi 2000 euro despăbugiri. FOTO: arhivă
Un bucureștean va primi 2000 euro despăbugiri. FOTO: arhivă

Avocatul susține că hotărârea a fost pronunțată după aproape cinci ani de procese și reprezintă o confirmare a faptului că cele două autorități nu și-au îndeplinit obligațiile privind salubrizarea și deratizarea.

„Soluție pronunțată de Tribunalul București. După 5 ani de procese, Primăria Sectorului 1 (sub Clotilde Armand) și Primăria Generală (sub Nicușor Dan) au fost găsite vinovate pentru că un șobolan a mușcat un locuitor al Sectorului 1”, a transmis Adrian Cuculis, care a anunțat soluția într-o postare pe Facebook.

Ce motive invocă avocatul

În cazul Primăriei Sectorului 1, instanța ar fi reținut contextul creat în vara anului 2021, când, pe fondul conflictului dintre autorități și operatorul de salubritate, gunoaiele au rămas neridicate timp de peste 20 de zile.

Avocatul amintește că, în iulie 2021, Sectorul 1 a instituit stare de alertă din cauza acumulării deșeurilor, situație care ar fi favorizat înmulțirea șobolanilor și ar fi redus eficiența operațiunilor de deratizare. Totodată, acesta susține că administrația locală nu și-ar fi îndeplinit obligațiile legale privind salubrizarea și colectarea deșeurilor.

În ceea ce privește Primăria Capitalei, Adrian Cuculis afirmă că deratizarea ar fi început cu întârziere, în iunie 2021, și că reprezentanții autorităților ar fi recunoscut la acel moment existența unor întârzieri și dificultăți generate de lipsa fondurilor.

„Ambele au menținut un risc pentru sănătatea publică, risc care s-a concretizat în cazul reclamantului (confirmat de martori, înregistrare video și acte medicale)”, a precizat avocatul.

Conform informațiilor prezentate de Adrian Cuculis, Tribunalul București va acorda victimei despăgubiri în valoare de 2.000 de euro.

Bucureștiul, invadat de șobolani

De curând, bucureștenii au semnalat prezența șobolanilor în mai multe zone ale Capitalei. Un locuitor din cartierul Sebastian, Sectorul 5, a reclamat că mai mulți șobolani au fost găsiți morți în fața blocului în care locuiește.

În 2026, au fost făcut 216 sesizări privind prezența rozătoarelor în mai multe zone ale Capitalei, scrie Observator. Bucureștenii se plâng că întâlnesc șobolani aproape în fiecare seară printre blocuri, în jurul platformelor de gunoi sau la intrările în scări.

Deratizarea unui singur apartament costă între 150 și 400 de lei. Pentru subsolurile blocurilor, prețurile pot depăși 1.000 de lei, în funcție de dimensiunea spațiului și de amploarea intervenției.

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