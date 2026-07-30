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Războiul cu Iranul ajunge în Egipt: două nave lovite de drone lângă Canalul Suez

Război în Orientul Mijlociu
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O explozie produsă la un port de pe coasta mediteraneană a Egiptului a provocat un incendiu la bordul a două nave, printre care și un tanc american de stocare a gazelor, potrivit companiilor de urmărire maritimă.

Nava Energos Winter aparține companiei americane Energos Infrastructure/FOTO:X
Nava Energos Winter aparține companiei americane Energos Infrastructure/FOTO:X

Cele două nave, dintre care una este un tanc american de stocare a gazelor naturale, au luat foc miercuri, în urma unei explozii produse într-un port egiptean, extinzând astfel conflictul din Orientul Mijlociu.

Incidentul a fost raportat de trei companii de monitorizare maritimă. Una dintre ele a declarat că explozia, produsă în portul egiptean Damietta, de la Marea Mediterană, ar fi fost cauzată de un atac cu drone, deși nici autoritățile egiptene, nici proprietarii navelor nu au confirmat oficial acest lucru.

Atacul nu ar trebui să afecteze piețele globale de energie la fel de mult ca alte incidente similare din regiune, întrucât Egiptul nu este un exportator major de gaze naturale.

Compania de monitorizare maritimă Kpler a precizat că ambele nave au fost mutate din portul Damietta, situat în apropierea Canalului Suez, pe coasta mediteraneană a Egiptului. Ministerul egiptean al Petrolului a transmis, pe rețelele de socializare, că nu au fost confirmate victime sau răniți.

Joshua Hutchinson, director comercial la firma de monitorizare maritimă Ambrey, a declarat, într-un interviu, că explozia ar fi fost provocată de un atac cu drone care ar fi lovit cel puțin una dintre nave. Compania nu a identificat însă sursa atacului.

Doi cetățeni iranieni, care au cerut să nu fie identificați din motive de securitate, au afirmat că explozia a fost un atac cu drone menit să demonstreze că transportul naval global și aprovizionarea cu energie ar putea fi perturbate și mai grav, în cazul în care Iranul ar decide să escaladeze conflictul. Persoanele respective nu au precizat dacă atacul a fost lansat de Iran sau de o miliție aliată acestuia din regiune și nici din ce zonă a fost lansat.

Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, jurnaliștilor din Biroul Oval că a fost informat despre explozie și a sugerat că Iranul ar fi responsabil, fără a oferi însă detalii suplimentare. El a descris incidentul drept "încă unul de același fel" și a afirmat că Statele Unite "îi vor lovi foarte tare, pentru că acum e rândul nostru să-i lovim".

Iranul ar putea perturba și mai mult comerțul internațional

Printr-un atac asupra navelor din Marea Mediterană, Iranul ar putea perturba și mai mult comerțul internațional, obligând companiile de shipping să reevalueze riscurile utilizării porturilor egiptene. De la declanșarea războiului cu Iranul, la finalul lunii februarie, numeroși operatori navali au evitat deja Marea Roșie și Golful Persic.

Nava Energos Winter, tancul american de stocare care a luat foc, aparține companiei americane Energos Infrastructure, cu sediul în orașul Stamford, statul Connecticut. Jonathan Chia, reprezentant al companiei, a declarat că aceasta nu a putut stabili încă dacă nava a fost lovită de o dronă, precizând însă că toți membrii echipajului au fost găsiți și că niciunul dintre ei nu a fost rănit.

Imagini care circulă pe rețelele de socializare și verificate de The New York Times arată remorchere care stropeau cu apă nava Energos Winter, în portul Damietta.

Potrivit site-ului companiei, Energos Infrastructure este deținută de fonduri de investiții administrate de Apollo Global Management, o mare firmă de pe Wall Street. Compania Apollo a refuzat să comenteze. Nava Energos Winter este închiriată de compania de stat egipteană Egyptian Natural Gas Holding Company.

Cealaltă navă, un transportator de gaz natural lichefiat operat de o companie de shipping grecească, a fost lovită de cel puțin o dronă, potrivit Ambrey. Nava, denumită GasLog Salem, a luat foc în urma exploziei, a declarat Marina Leonidhopoulos, purtătoarea de cuvânt a companiei GasLog, operatorul navei. Aceasta a precizat că se investighează cauza exploziei.

Atacurile asupra navelor de pe două rute maritime esențiale din Orientul Mijlociu — Golful Persic și Marea Roșie — au perturbat deja tranzitul petrolierelor, provocând convulsii pe piețele globale de energie.

Din luna martie, războiul a făcut ca traversarea Strâmtorii Hormuz, poarta îngustă de acces în Golful Persic, să devină mult mai periculoasă. Această situație a obligat Arabia Saudită, unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din lume, să se bazeze tot mai mult pe exporturile prin Marea Roșie, rută amenințată recent și ea cu un blocaj de către gruparea rebelă houthi din Yemen, susținută de Iran.

Aceste atacuri și amenințări au descurajat companiile de transport maritim să își trimită navele prin apele regiunii. Potrivit agenției de date maritime Windward, numărul navelor care traversează strâmtoarea Bab al-Mandab, din Marea Roșie, a scăzut cu o cincime din 20 iulie, iar traficul prin Strâmtoarea Hormuz rămâne la mai puțin de o zecime din nivelurile dinaintea războiului.

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