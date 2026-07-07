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Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11 ani de închisoare

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Un bărbat a fost condamnat în primă instanță la peste 11 ani de închisoare după ce a contractat credite în numele unui ieșean, folosind datele personale ale acestuia găsite pe internet și documente de identitate falsificate. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile. Acesta a explicat instanței cum a acționat. 

FOTO: Pixabay
FOTO: Pixabay

Potrivit hotărârii Judecătoriei, bărbatul a profitat de vulnerabilitățile sistemelor de verificare ale instituțiilor financiare și de disponibilitatea acestora de a acorda credite online.

Acesta a obținut de pe site-urile unor instituții publice datele personale ale victimei, după care a adunat informații suplimentare despre aceasta de pe internet. Ulterior, și-a realizat pe calculator o carte de identitate falsă, în care a păstrat datele victimei, dar a folosit propria fotografie.

Pe 16 noiembrie 2022, inculpatul a solicitat online un credit de 1.400 de lei de la un IFN, trimițând fotografii cu documentul falsificat și cu el ținând actul de identitate în mână. Cererea a fost aprobată, relatează Ziarul de Iași.

La doar câteva zile distanță, acesta a repetat metoda și a obținut de la BNP Paribas un credit de nevoi personale în valoare de 40.000 de lei. Pentru aprobarea împrumutului a prezentat inclusiv un extras de cont falsificat, iar suma a fost virată direct în propriul cont bancar.

Victima a aflat că figura ca debitor abia în decembrie 2022, când a primit o notificare prin care era informată că i-a fost aprobat creditul de 40.000 de lei. Bărbatul a contactat imediat banca pentru a explica faptul că este victima unei fraude, iar două zile mai târziu a fost sunat și de reprezentanții IFN-ului pentru a i se comunica scadența primei rate.

Ancheta poliției a dus la identificarea escrocului, care și-a recunoscut faptele și a explicat modul în care acționa. Procurorii l-au trimis în judecată în noiembrie 2024 pentru înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și fals privind identitatea, toate în formă continuată.

Judecătorii au arătat că inculpatul nu era la prima condamnare pentru astfel de infracțiuni, acesta fiind implicat în alte cinci dosare cu fapte similare.

„Circumstanţele coroborate cu existenţa antecedentelor penale pentru comiterea de infracţiuni similare arată atitudinea total indiferentă a inculpatului faţă de lezarea patrimoniului altor persoane (prin acte de fraudare), o lipsă de respect accentuată faţă de munca şi bunurile acestora, neavând nicio reţinere în a se deda la săvârşirea unor acte ilicite pentru a obţine în mod facil mijloace băneşti şi, nu în ultimul rând, dispreţ faţă de valorile sociale și morale intrinseci fiinţei umane”, au motivat magistrații.

Stabilirea pedepsei finale a fost complicată, deoarece instanța a trebuit să recalculeze și să contopească sancțiunile din cele cinci condamnări anterioare pronunțate de judecătoriile Vaslui și Panciu, la care s-au adăugat pedepsele pentru noile infracțiuni.

În final, instanța a stabilit o pedeapsă rezultantă de 11 ani, 4 luni și 20 de zile de închisoare. Hotărârea pronunțată vineri, 3 iulie, nu este definitivă și poate fi contestată prin apel.

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