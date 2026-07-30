Primul studiu observațional desfășurat pe Via Transilvanica despre impactul mersului pe jos asupra sănătății fizice și emoționale. Înscrie-te și tu

MedLife, în parteneriat cu Asociația Tășuleasa Social, anunță lansarea unui studiu observațional desfășurat pe Via Transilvanica, construit în jurul conceptului de Good Stress (stresul bun sau eustres), un principiu tot mai prezent în medicina stilului de viață și în cercetarea asupra longevității, care susține că expunerea controlată la provocări fizice și mentale poate activa mecanismele naturale de adaptare ale organismului și poate contribui la creșterea rezilienței fizice si emoționale. Studiul își propune să analizeze impactul mersului pe jos asupra sănătății fizice și emoționale, într-un context real de efort susținut, urmărind modul în care organismul răspunde unei experiențe de mers pe distanțe lungi în natură, prin analiza unor parametri biologici, dar și a evoluției stării de bine, a nivelului de energie, a percepției stresului și a stării emoționale.

Inițiativa face parte dintr-un demers mai amplu al MedLife de a genera date relevante pentru medicina preventivă și stilul de viață și are la bază concluziile unui studiu național realizat recent de companie care a analizat percepțiile românilor legate de activitatea fizică.

Rezultatele cercetării cantitative realizate de Unlock Research în luna mai a.c. la cererea MedLife au evidențiat un paradox. Deși românii declară că înțeleg importanța mișcării pentru sănătate, stilul de viață este dominat tot mai mult de sedentarism. Peste jumătate dintre respondenți (56%) afirmă că își petrec cea mai mare parte a zilei de lucru stând jos, un sfert dintre respondenți (26%) merg frecvent pe jos pe distanțe mai lungi, în timp ce doar 1 din 8 români (12%) obișnuiește să facă drumeții sau să parcurgă trasee în natură.

În același timp, studiul a arătat că beneficiile mersului pe jos sunt percepute mai degrabă prin prisma sănătății fizice. Efectele asupra sănătății emoționale și rezilienței psihologice sunt insuficient cunoscute, deși persoanele care practică frecvent drumețiile declară niveluri mai ridicate de energie, o stare de bine accentuată și o capacitate crescută de a gestiona provocările cotidiene.

Pornind de la aceste concluzii, MedLife lansează un studiu observațional, care îmbină metode de cercetare sociologică cu evaluarea unor parametri biologici, pentru a completa datele studiului de percepție cu observații obținute în condiții reale. Studiul va analiza modul în care organismul și starea emoțională răspund unei experiențe susținute de mers pe jos în natură.

Un studiu despre modul în care organismul se adaptează provocărilor și devine mai rezilient

Desfășurat pe Via Transilvanica, studiul va aprofunda schimbările observate înainte și după parcurgerea unor etape ale traseului, îmbinând analiza unor biomarkeri relevanți pentru sănătate cu o componentă de cercetare sociologică, desfășurată prin metoda interviului în profunzime. Obiectivul proiectului este de a a înțelege mai bine modul în care experiența de Good Stress, generată de mixul dintre efortul fizic susținut, contactul autentic cu natura și ieșirea din rutina cotidiană, poate influența sănătatea fizică, sănătatea emoțională și starea de bine a participanților.

Potrivit specialiștilor, eustresul sau stresul bun este o formă de răspuns fiziologic diferit de stresul cronic, care apare atunci când organismul este expus unor provocări controlate, adaptate capacității sale de răspuns. Literatura științifică arată că astfel de experiențe pot activa mecanisme naturale de adaptare și pot contribui la dezvoltarea rezilienței fizice și psihice.

„În practica medicală discutăm frecvent despre efectele negative ale stresului cronic, însă există și un alt tip de răspuns al organismului - eustresul sau stresul benefic. Acesta apare atunci când provocările sunt suficient de intense pentru a activa mecanismele de adaptare, fără a depăși capacitatea organismului de a le gestiona. Mersul susținut în natură, pe distanțe lungi și pe mai multe zile, poate reprezenta un asemenea stimul. Prin acest proiect ne propunem să înțelegem mai bine cum răspunde organismul unei astfel de experiențe și să aducem date care să contribuie la dezvoltarea medicinei preventive și stilului de viață”, a declarat Dr. Nicolae Marcu, Director de Operațiuni Medicale, MedLife Group.

Încep înscrierile pentru studiul observațional desfășurat pe Via Transilvanica

Începând de astăzi, MedLife deschide procesul de recrutare pentru participanții care doresc să ia parte la studiul observațional desfășurat pe Via Transilvanica.

Proiectul se adresează tuturor persoanelor de peste 18 ani care își doresc să participe la o experiență de mers pe jos pe Via Transilvanica, pe durata a minimum 10 zile și a cel puțin 150 de km parcurși. Participanții au libertatea de a-și alege punctul de start, ritmul de mers și destinația, în funcție de propriul traseu. Cei care aleg să se înscrie vor contribui la un demers de cercetare care urmărește să înțeleagă modul în care această formă de activitate fizică influențează sănătatea.

Persoanele înrolate în proiect vor beneficia gratuit de analize medicale înainte și după parcurgerea traseului. Totodată acestea vor lua parte la interviuri aprofundate realizate de specialiști în cercetare calitativă prin care vor fi explorate emoțiile, motivațiile, provocările, revelațiile și transformările personale pe care le trăiesc pe parcursul drumeției. În semn de apreciere pentru efort și implicarea în studiu, participanții care vor face dovada parcurgerii a minimum 10 zile de traseu, vor primi acces la testarea genetică Longevity100+ oferită gratuit de MedLife.

Înscrierile sunt deschise până la mijlocul lunii septembrie, iar toate informațiile privind criteriile de eligibilitate și etapele proiectului sunt disponibile pe pagina dedicată studiului: www.medlife.ro/stresul-bun-via-transilvanica.

Cercetarea începe acolo unde începe prevenția

Prin acest proiect, MedLife își propune să susțină cercetarea în domeniul medicinei preventive și al medicinei stilului de viață, într-un moment în care schimbările de comportament devin o componentă esențială a sănătății pe termen lung.

„Rezultatele studiului cantitativ referitor la stilul de viață și relația românilor cu activitatea fizică ne-au arătat că există o diferență semnificativă între ceea ce știm despre importanța mișcării și felul în care acționăm, în realitate. Acest proiect este următorul pas firesc: transformăm percepțiile în date reale din teren și ne propunem să înțelegem dacă o activitate atât de accesibilă, așa cum e mersul pe jos pe distanțe lungi, poate deveni un aliat real al prevenției. Credem că medicina viitorului înseamnă nu doar tratarea bolii, ci și înțelegerea comportamentelor care ne pot menține sănătoși”, a declarat Ina Bădărău-Ilie, Director Comunicare, MedLife Group.

Via Transilvanica – cadrul unei cercetări în aer liber despre sănătate, natură și reziliență

Prin această colaborare, Via Transilvanica devine cadrul unei cercetări dedicate înțelegerii modului în care mersul pe jos pe distanțe lungi, într-un mediu natural, influențează sănătatea fizică și emoționale. Alegerea unuia dintre cele mai importante trasee de lungă distanță din Europa pentru desfășurarea studiului observațioanal desfășurat de MedLife reflectă convingerea comună potrivit căreia natura și mișcarea pot avea un rol important în susținerea sănătății și a stării de bine.

„De la început, traseul Via Transilvanica a fost gândit ca un drum care îi invită pe oameni să încetinească ritmul, să redescopere natura și pe ei înșiși. Ne bucurăm că această experiență capătă acum și o dimensiune științifică, printr-un parteneriat care poate aduce informații valoroase despre beneficiile mersului pe jos pe distanțe lungi. Credem că rezultatele acestui studiu vor contribui atât la promovarea unui stil de viață activ, cât și la consolidarea rolului și a impactului pe care Via Transilvanica îl are în ceea ce privește sănătatea populației” , a declarat Alin Ulhmann Ușeriu, președinte al Asociației Tășuleasa Social.

Despre studiu

Studiul observațional MedLife se va desfășura în perioada august - septembrie 2026, pe oricare dintre ținuturile Via Transilvanica, la alegerea participanților, și va include analize medicale și evaluări legate de starea emoțională realizate înainte de începerea traseului, precum și reevaluarea acestor parametri la final.

Datele colectate vor fi analizate în mod anonim de echipa medicală MedLife pentru a evalua modul în care mersul pe jos pe distanțe lungi, desfășurat într-un cadru natural, influențează indicatori relevanți ai sănătății fizice și emoționale, precum și mecanismele de adaptare ale organismului la efort și la ceea ce literatura de specialitate definește drept eustres sau „stres bun”.

Persoanele interesate să participe se pot înscrie accesând www.medlife.ro/stresul-bun-via-transilvanica unde sunt disponibile toate informațiile privind criteriile de eligibilitate, calendarul și etapele proiectului.