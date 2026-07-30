Greva din Sănătate, analizată de Alexandru Rogobete la Interviurile Adevărul. Discuția cu Irina Petraru începe la ora 14:00

Fostul ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, este invitat joi, de la ora 14:00, la Interviurile Adevărul, unde va purta un dialog cu jurnalista Irina Petraru pe teme de actualitate din domeniul sănătății și politicii.

În cadrul interviului vor fi abordate subiecte de maxim interes, precum greva medicilor, noua lege a salarizării, reformele din sistemul de sănătate, finanțarea spitalelor și alte măsuri aflate pe agenda Ministerului Sănătății. Dialogul va putea fi urmărit în direct, începând cu ora 14:00.