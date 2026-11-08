Doi copii de 2 și 6 ani au primit o nouă șansă la viață după transplanturi renale realizate simultan la Iași. Rinichii au provenit de la un băiețel de 1 an și 5 luni

Doi băieței, în vârstă de 2 și 6 ani, au trecut printr-o intervenție medicală deosebită la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași, unde au primit transplanturi renale în cadrul aceleiași operații. Organele au fost donate de familia unui copil de numai un an și cinci luni, care a murit, iar medicii spun că intervențiile reprezintă o performanță medicală rară la nivel internațional.

Doi băieței, în vârstă de 2 și 6 ani, au trecut printr-o intervenție medicală deosebită la Iași. Foto: Freepik

Cele două transplanturi au fost efectuate în paralel de echipele medicale de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, în colaborare cu specialiștii Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, notează Ziarul de Iași.

Gradul de dificultate al intervențiilor a fost determinat și de vârsta și greutatea foarte mică a celor doi beneficiari. Potrivit prof. univ. dr. Adrian Covic, coordonatorul Centrului de Transplant Renal de la Spitalul „Dr. C. I. Parhon”, doar două intervenții similare, realizate la copii cu o greutate mai mică, au mai fost raportate la nivel mondial.

„În lume au existat două transplanturi renale la copii mai mici, unul în SUA, la John Hopkins, de 7,25 kg, și unul la Sydney, la un copil de 7,5 kg, deci suntem pe locul trei”, a declarat prof. univ. dr. Adrian Covic.

Pregătirea celor doi copii și monitorizarea lor au implicat și specialiștii de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”. Pacienții au fost evaluați și îngrijiți de medicii Secțiilor de Nefrologie și Urologie Pediatrică, activitatea fiind coordonată de conf. univ. dr. Iuliana-Magdalena Stârcea, șefa Secției de Nefrologie.

Reprezentanții unității medicale au transmis un mesaj de recunoștință familiei donatorului, care a acceptat donarea organelor în ciuda pierderii suferite.

„Gândul nostru se îndreaptă, înainte de toate, către familia care, în mijlocul unei dureri de nepătruns, a găsit puterea de a spune «Da» donării. Sacrificiul lor a adus viață acolo unde așteptarea devenise greu de purtat. Le mulțumim din toată inima. Nu există cuvinte suficiente pentru un asemenea gest”, au transmis reprezentanții Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Operațiile au presupus colaborarea unor specialiști din mai multe domenii medicale, printre care chirurgia pediatrică, chirurgia plastică și microchirurgia reconstructivă, anestezia și terapia intensivă.

Printre medicii implicați s-au numărat conf. univ. dr. Iulia Ciongradi, șef lucr. dr. Ioan Sîrbu, dr. Sidonia Susanu, dr. Lavinia Ionescu, dr. Andrei Pușcașu și dr. Mara Popescu.