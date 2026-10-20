 Preot român condamnat la închisoare pentru conducere fără permis, prins înainte de a ajunge la Muntele Athos. Nu este la prima abatere | adevarul.ro
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Preot român condamnat la închisoare pentru conducere fără permis, prins înainte de a ajunge la Muntele Athos. Nu este la prima abatere

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Un preot român de 44 de ani, condamnat la 1 an și 5 luni de închisoare pentru conducere fără permis, a fost prins de polițiștii greci sâmbătă, 17 octombrie, chiar înainte de a ajunge la Muntele Athos.

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Foto: Poliția Română

Potrivit TVR Info, starețul de la Arhiepiscopia Tomisului a fost prins de două ori conducând fără permis pe drumurile publice, în județele Constanța și Vaslui, fapte săvârșite în 2023 și 2025.

Acesta s-a opus extrădării în România, iar autoritățile judiciare din Grecia au suspendat procedura și au cerut informații suplimentare de la omologii români pentru a stabili exact dacă faptele pentru care a fost condamnat constituie infracțiuni penale conform legislației grecești.

Anterior, starețul Mănăstirii Prodromița din Hârșova, Mandache Gheorghe, cunoscut în monahism sub numele de Teofan, a fost condamnat definitiv la un an și cinci luni de închisoare cu executare pentru conducere fără permis.

Polițiștii l-au depistat pe 22 octombrie 2018, în municipiul Constanța, și au pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei.

Ulterior, acesta a fost încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă.

În data de 5 octombrie, magistraţii Curţii de Apel Galaţi au decis să respingă „apelul declarat de inculpatul Mandache Gheoghe împotriva sentinţei penale 72 din 12.06.2018 pronunţată de Judecătoria Lieşti.”

„În baza articolului 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă pe inculpatul Mandache Gheoghe la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă.”

Senţinţa dată de magistraţi vine după ce călugărul Teofan fusese condamnat, în anul 2017, de Judecătoria Vaslui, la 1 an şi 20 de zile pentru aceeaşi infracţiune. Acesta era în perioada de supraveghere de 2 ani.

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