Cursă contracronometru pentru un transplant. Un elicopter Black Hawk a adus de urgență la București un ficat prelevat de la un donator în Oradea

Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI a făcut sâmbătă o cursă contracronometru de la București la Oradea și înapoi pentru a transporta în cel mai scurt timp un ficat prelevat de la un donator.

Uneori, pentru un pacient grav bolnav care are nevoie de transplant, timpul poate face diferenţa dintre viaţă şi moarte. Aşa a fost şi sâmbătă, 4 iulie, când un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI a zburat de la București spre Oradea şi înapoi pentru a aduce în Capitală un ficat prelevat de la un donator aflat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor.

La bordul aeronavei s-a echipa care a efectuat intervenția de prelevare, formată din cinci chirurgi de la Institutul Clinic Fundeni. În același timp, o altă echipă medicală a prelevat o pereche de cornee, care urma să fie transportată ulterior la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București.

→ Imaginea 1/2: echipa prelevare organe 02 foto DSU jpg

Transportul rapid al echipei medicale între Aeroportul Internațional Oradea și Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor a fost asigurat de ISU Bihor, care a ajut grijă ca, imediat după încheierea intervenției, medicii şi organele prelevate să ajungă şi înapoi la aeroport, astfel încât elicopterul să poată decola imediat spre București.

„O misiune complexă de transport aerian de organe a fost finalizată cu succes astăzi, implicând utilizarea elicopterului Black Hawk din dotarea Inspectoratului General de Aviație al MAI. În astfel de situații, timpul reprezintă factorul critic, succesul intervențiilor medicale depinzând direct de viteza și eficiența cu care organele prelevate ajung la unitățile de destinație”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență.

În Capitală, elicopter Black Hawk a coborât pe terenul Facultății de Pompieri, punct ales tocmai pentru că se află foarte aproape de Institutul Clinic Fundeni. De acolo, ficatul a fost transportat imediat la spital, unde urma să fie folosit pentru transplant.

Corneele au fost preluate separat și transportate către Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice prin logistica organizată de Agenția Națională de Transplant.

Reprezentanții DSU au mulțumit tuturor echipelor implicate în această operațiune, de la medicii care au realizat prelevarea până la piloți, pompieri și personalul care a asigurat transportul la sol, subliniind că în astfel de cazuri fiecare etapă a misiunii trebuie să se desfășoare fără întârzieri pentru ca șansele pacientului care așteaptă transplantul să rămână cât mai mari.