 Despărțire cu scandal în Suceava. Un bărbat ar fi furat bijuterii de 20.000 de lei de la fosta iubită | adevarul.ro
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Despărțire cu scandal în Suceava. Un bărbat ar fi furat bijuterii de 20.000 de lei de la fosta iubită

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Un bărbat de 38 de ani, din județul Suceava, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a furat bijuterii în valoare de aproximativ 20.000 de lei din locuința fostei iubite, o femeie de 51 de ani din comuna Scânteia, județul Iași. Furtul ar fi avut loc după ce femeia i-a cerut să pună capăt relației sentimentale.

Furtul ar fi avut loc după ce femeia i-a cerut să pună capăt relației sentimentale.
Furtul ar fi avut loc după ce femeia i-a cerut să pună capăt relației sentimentale. Foto: arhivă

Potrivit anchetatorilor, fapta s-ar fi petrecut în perioada 12-27 octombrie 2026, când bărbatul s-ar fi aflat în locuința femeii. Acesta ar fi luat, fără acordul proprietarei, o cutie în care erau păstrate mai multe bijuterii, depozitate într-o vitrină din lemn.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 20.000 de lei.

Pe 4 noiembrie, polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Ciurea au efectuat o percheziție domiciliară în județul Suceava, în baza unui mandat. În urma descinderilor, bărbatul bănuit de comiterea furtului a fost identificat, iar oamenii legii au descoperit și recuperat o parte dintre bijuteriile reclamate ca fiind sustrase.

De asemenea, polițiștii au ridicat 6.300 de lei și 200 de euro, sume despre care există suspiciunea că ar proveni din vânzarea unor bijuterii, scrie presa locală.

Bărbatul urmează să fie prezentat magistraților

În baza probelor administrate, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Joi, 5 noiembrie, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași, cu propuneri legale.

Acțiunea polițiștilor s-a desfășurat cu sprijinul IPJ Suceava – Poliția Municipiului Fălticeni și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs furtul și recuperarea întregului prejudiciu.

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