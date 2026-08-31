Crimă urmată de sinucidere în Neamţ. Un subofiţer ISU și-a ucis iubita de 22 de ani, apoi s-a spânzurat. Ce au surprins camerele de supraveghere

O tânără de 22 de ani a fost ucisă duminică seara, într-o localitate din Neamţ. Criminalul, chiar iubitul său, un subofițer pompier în vârstă de 24 de ani, şi-a luat şi el viaţa la scurt timp.

Foto: arhivă

Andreea Daniela Gherghel și iubitul ei aveau 22, respectiv 24 de ani. Duminică seara, relația lor s-a încheiat într-un mod violent, pe o stradă din Barticești, județul Neamț. Tânăra a fost înjunghiată chiar de iubitul său, care apoi a fugit de la locul faptei, fiind descoperit ceva mai târziu, spânzurat într-o pădure din apropiere.

Atacul a avut loc în apropierea locului în care lucra tânăra. Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care bărbatul a coborât dintr-o mașină și s-a apropiat de ea şi apoi a atacat-o cu un cuţit, după care a fugit.

Polițiștii au fost anunțați prin 112 că o tânără zace pe strada Principală din satul Barticești, comuna Botești, și prezintă urme de agresiune, la ora 22:38. Imediat spre faţa locului au pornit un echipaj de poliție și o ambulanță, iar femeia a fost transportată la Spitalul Municipal de Urgență Roman.

Din păcate, pentru tânăra de 22 de ani nu s-a mai putut face nimic, având plăgi înjunghiate în mai multe zone ale corpului, şi a fost declarat decesul.

A fost identificat şi cel care a atacat-o: iubitul său, un tânăr în vârstă de 24 de ani. Potrivit presei locale, acesta lucra ca subofițer în cadrul Detașamentului de Pompieri Roman.

După ce a plecat din Barticești, bărbatul a mers cu mașina aproximativ 11 kilometri. A abandonat autoturismul în apropierea satului Pildești, comuna Cordun, iar câteva ore mai târziu poliţiştii l-a găsit spânzurat în pădurea de la marginea localităţii.

Pe hainele lui au fost găsite urme de substanță brun-roșcată, despre care anchetatorii sispectează că ar fi sângele tinerei ucise, precum și nămol.

Dosarul este instrumentat de procurorul militar din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, împreună cu Serviciul Criminalistic al IPJ Neamț. Pe 31 august, procurorul militar a dispus începerea urmăririi penale pentru omor calificat.

„La data de 31.08.2026 procurorul militar de caz din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat, prev. și ped. de art. 188 alin. 1 Cod penal rap. la art. 189 alin. 1 lit. a și l Cod Penal.

La data de 30.08.2026, ora 22:38, polițiștii din cadrul S.P.R. nr. 3 Săbăoani, jud. Neamț, au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că o tânără este căzută pe strada Principala din sat Barticești, com. Botești, jud. Neamț și prezintă urme de agresiune. La fața locului a ajuns un echipaj de poliție și o ambulanță care a transportat victima la Spitalul Municipal de Urgență Roman, unde s-a constatat decesul acesteia. Din cercetările efectuate a fost stabilită identitatea victimei, care prezenta plăci înjunghiate pe mai multe părți ale corpului și a fost identificat autorul omorului în persoana unui subofițer pompier militar, ce a activat în cadrul unei unității militare din zona Moldovei.

Totodată, s-a mai stabilit faptul că militarul a plecat de la locul crimei la bordul unui autoturism cu care a parcurs o distanță de circa 11 km și pe care l-a abandonat în apropierea satului Pildesti, comuna Cordun, jud. Neamț. În același areal a fost identificat și corpul neînsuflețit al militarului, prezentând pe haine urme de substanță brun roșcată (ce pare a fi sânge) și nămol.

În prezenta cauză sunt efectuate acte de urmărire penală de către Serviciul Criminalistic al I.P.J. Neamț sub conducerea unui procuror militar din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, în vederea stabilirii în detaliu a împrejurărilor și circumstanțelor în care cele două fapte au fost comise”, a transmis prim-procuror în cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași, citat de dezvăluirea.