 Un bărbat și-a ucis soția și cei șase copii, apoi și-a luat viața. Fusese concediat cu câteva săptămâni înainte | adevarul.ro
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Un bărbat și-a ucis soția și cei șase copii, apoi și-a luat viața. Fusese concediat cu câteva săptămâni înainte

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Opt membri ai aceleiași familii au fost găsiți morți într-o locuință din statul Michigan, iar anchetatorii spun că este vorba despre o crimă urmată de sinucidere. Bărbatul suspectat că și-a ucis soția și cei șase copii ar fi incendiat apoi casa înainte de a-și lua viața.

Un bărbat și-ar fi ucis soția și cei șase copii, după s-a sinucis. FOTO: Unsplash
Un bărbat și-ar fi ucis soția și cei șase copii, după s-a sinucis. FOTO: Unsplash

Biroul Șerifului din comitatul Ottawa a anunțat că victimele sunt Kristopher Karolkiewicz, în vârstă de 47 de ani, soția sa, Amanda „Mandy” Karolkiewicz, de 39 de ani, și cei șase copii ai lor, notează The Independent. 

Autopsiile au arătat că toate cele opt persoane au murit în urma unor plăgi prin împușcare. Moartea femeii și a copiilor a fost încadrată drept omucidere, iar cea a bărbatului drept sinucidere.

Anchetatorii au stabilit că incendiul a fost provocat intenționat în mai multe zone ale locuinței după producerea crimelor. De asemenea, animalele de companie ale familiei au murit din cauza fumului și a incendiului.

Pompierii au intervenit inițial vineri dimineață după o sesizare privind fum ieșind din locuință, însă nu au identificat un incendiu. Câteva ore mai târziu au fost chemați din nou, după ce din casă a fost observat fum alb, iar în interior au descoperit trupurile neînsuflețite.

Potrivit presei americane, Kristopher Karolkiewicz lucra din septembrie 2023 ca vicepreședinte național pentru vânzări și marketing în cadrul American Heart Association.

Instituția a confirmat că raporturile sale de muncă au încetat la începutul acestei luni, fără a oferi detalii privind motivele plecării. Un apropiat al familiei a declarat însă pentru presa locală că bărbatul fusese concediat cu doar câteva săptămâni înainte de tragedie.

„Ca organizație formată din profesioniști dedicați ajutorării oamenilor, suntem devastați de vestea venită din Grand Haven și gândurile noastre se îndreaptă către toți cei afectați de această tragedie”, a transmis American Heart Association.

Printre victime se numără cei patru fii biologici ai cuplului, cu vârste de 15, 12, 11 și 5 ani, dar și două fete de 11 ani, adoptate din China în copilărie.

Potrivit presei locale, Amanda Karolkiewicz și cele două fete se întorseseră dintr-o călătorie în China cu doar câteva zile înainte de tragedie.

Amanda Karolkiewicz era profesor suplinitor în școlile din Grand Haven și era apreciată de colegi și elevi.

„Era genul de persoană care îți făcea ziua mai bună imediat ce intra într-o încăpere”, a declarat Emily Jones, purtătoarea de cuvânt a familiei.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs una dintre cele mai grave tragedii familiale din ultimii ani în statul Michigan.

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