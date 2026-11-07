Cazuri extreme de intoxicație cu alcool la Iași. Un bărbat aflat în divorț a ajuns de trei ori la Urgențe în 24 de ore

Șefa UPU-SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, a relatat mai multe cazuri extreme de intoxicație cu alcool întâlnite la Urgențe, printre care cel al unui tânăr aflat în divorț, care a ajuns de trei ori la spital în decurs de 24 de ore, dar și al unei femei cu o alcoolemie record de 7 grame la mie.

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În cadrul emisiunii Medika Antidrog, medicul a atras atenția că dependența de alcool afectează și femeile, relatând cazul unei paciente care a ajuns la spital cu o alcoolemie de 7 grame la mie.

„Femeile sperăm că sunt mai cumpătate, dar vreau să vă spun că recordul de alcoolemie pe care noi îl avem a fost stabilit în urmă cu câţiva ani. E vorba de şapte grame la mie pe laboratorul nostru, e un pic diferită metoda faţă de cea de la Institutul de Medicină Legală. Şi toţi vecinii care ne-au furnizat informaţii ne-au spus că vecina duce, o priveau cu mare admiraţie.

Asta este o problemă de societate, este o problemă de percepţie a oamenilor care admiră o femeie matură care consumă alcool astfel încât este deasupra multor bărbaţi de pe aria respectivă şi care, şi la o alcoolemie foarte mare, a fost tratată, a fost spitalizată şi a plecat acasă pe propriile picioare, în stare foarte bună, nu ştim dacă e meritul ei sau al echipei medicale", a declarat dr. Diana Cimpoeşu.

De asemenea, medicul a mai relatat o întâmplare, a unui tânăr care se afla în divorț și care a ajuns la Urgențe de trei ori în 24 de ore. Dacă prima oară medicii l-au trimis acasă pe picioarele sale crezând că nu va mai bea, după câteva ore o ambulanță l-a luat de pe stradă, tot în comă alcoolică.

„Prima dată doar o intoxicaţie acută cu etanol, adică se mai ţinea pe picioare, ca să ne exprimăm plastic”, a povestit aceasta.

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