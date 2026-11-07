 Primăria unde consilierii locali au fost declarați persoane fără venituri. Cum au ajuns să facă „muncă în folosul comunității” | adevarul.ro
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Primăria unde consilierii locali au fost declarați persoane fără venituri. Cum au ajuns să facă „muncă în folosul comunității”

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Curtea de Conturi a descoperit nu mai puțin de 29 de nereguli la o primărie din județul Iași, de la amenzi scoase din evidențe fără documente justificative și plăți considerate nelegale, până la situații în care doi consilieri locali au fost prezentați în instanță drept persoane fără venituri și fără bunuri, deși încasau indemnizații.

Gelu Șpaiuc, primarul comunei (în picioare), spune că auditorii nu ar fi analizat toate documentele
Gelu Șpaiuc, primarul comunei (în picioare), spune că auditorii nu ar fi analizat toate documentele Foto: FB PSD Iași

Un raport al Curții de Conturi privind activitatea Primăriei Sirețel în perioada 2021-2025 a scos la iveală 29 de nereguli, auditorii cerând corectarea documentelor, recuperarea unor sume și clarificarea unor decizii administrative, relatează Ziarul de Iași.

Printre problemele identificate se numără înregistrarea defectuoasă a amenzilor, transformarea acestora în ore de muncă în folosul comunității fără documente justificative, nereguli la cheltuielile de personal și acordarea nelegală a unor sporuri și beneficii.

Întârzieri privind punerea în aplicare a unor sentințe, pontaje incomplete și muncă în folosul comunității prestată înainte de pronunțarea hotărârii 

Auditorii au constatat că amenzi în valoare de peste 233.000 de lei, care au fost scoase din evidențele contabile după ce au fost transformate în ore de muncă în folosul comunității, fără aprobarea Consiliului Local și fără documentația necesară. De asemenea, au descoperit întârzieri de peste un an în punerea în aplicare a unor sentințe, pontaje incomplete și situații în care munca ar fi fost prestată înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești.

Raportul semnalează și cazuri în care primăria a solicitat instanțelor transformarea amenzilor în muncă în folosul comunității pentru persoane care aveau venituri sau bunuri. Între acestea se află și doi consilieri locali, pentru care în documentele depuse la instanță se arăta că „debitorul contravenient nu deţine bunuri în proprietate” și nu are „nicio sursă generatoare de venituri”, deși aceștia încasau indemnizații.

Inspectorii mai susțin că lipsa măsurilor de executare silită a contribuit la „păgubirea bugetului local prin nerealizarea veniturilor cuvenite”, iar primăria este obligată să recupereze sumele aferente amenzilor și să analizeze documentele transmise instanțelor pentru identificarea persoanelor care au furnizat eventuale informații „false/eronate”.

Auditul a evidențiat și alte deficiențe, inclusiv plata unor cheltuieli fără acoperire legală și acordarea de pachete de Crăciun pentru 16 angajați fără documentele de aprobare necesare.

Gelu Șpaiuc, primarul comunei, a declarat că auditorii nu ar fi analizat toate documentele și anexele existente și că va prezenta aceste acte Curții de Conturi.

Totuși, raportul consemnează că reprezentanții primăriei „şi-au însuşit neconformităţile identificate” și au anunțat că vor pune în aplicare recomandările formulate de auditori, potrivit Ziarului de Iași.

Primăria Sirețel și-a asumat remedierea problemelor semnalate până la 20 aprilie 2027.

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